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      Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать: почему Россия напоминает волка из басни Крылова

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      Российскую агрессию нужно сдерживать
      Российскую агрессию нужно сдерживать / 24 канал

      Международные наблюдатели и миротворцы ООН могли бы сдержать российскую агрессию в зоне украинско-российского конфликта в Керченском проливе. Иначе Россия и дальше будет вести себя, как волк из басни Крылова "Волк и Ягненок", пытаясь своими поступками лишь подтвердить крылатую фразу "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

      Ограничивать аппетиты и действия Кремля должны были бы комбинированные силы Украины и международного сообщества. Об этом бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ генерал и кандидат военных наук Игорь Романенко рассказал "Главреду".

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      Если бы пригласить в Керченский пролив миротворцев ООН и международных наблюдателей, по мнению генерала, в мире бы лучше понимали реальную ситуацию, не поддаваясь на уловки российской пропаганды.

      Россия в данной ситуации напоминает Волка из басни Крылова "Волк и Ягненок". "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", – сказал Вовк, таща в темный лес ягненка. В этом – вся суть агрессивного российского государства,
      – сказал Романенко.

      Ведь Россия сознательно отказывается от международных наблюдателей в Керченском проливе, чтобы чувствовать себя на этой территории свободно – как в "темном лесу", где никто не будет видеть преступлений "российского волка".

      Романенко
      Бывший заместитель руководителя генштаба ВСУ, генерал запаса Игорь Романенко

      Эксперт напомнил также, что Москва приглашала в роли наблюдателей представителей Франции и Германии, и объяснил причины: "И Германия, и Франция очень зависимы от России. Вспомните хотя бы о "Северном потоке-2". Или вспомните саммит НАТО в Бухаресте 2008 года, где Путин договаривался именно с Меркель. А все это потом обернулось войнами: сначала в Грузии, затем в Украине".

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      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море ООН Украина – Россия
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