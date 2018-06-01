"Ты вторая Мелания": соцсети взорвались шутками о встрече Трампа и Кардашян

Встреча американской звезды Ким Кардашян и президента США Дональда Трампа собрала много мемов пользователей социальных сетей.

Так, кое-кто успел уже потроллить, что на самом деле Трамп встретился с Ким Кардашян, чтобы протестировать новую коллекцию тональных кремов от Кардашян.

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Отсутствие Мелании на встрече также сыграло на реакции пользователей. К примеру, один из пользователей Twitter отметил, что Ким заменила Меланию.

"Это то, кем мы являемся сейчас".

This is who we are now. pic.twitter.com/kMv1GwCGBd — Ann Kriss (@akriss253) 30 мая 2018 г.

"Что люди ожидают от Трампа?" - говорится в посте в Twitter.

"Ожидание": встреча Трамп с лидером КНДР Ким Чен Ыном

"Что люди получают в результате?"

"Реальность": встреча Трампа с Ким Кардашян

Nothing is Kim-possible Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax) 31 Тра 2018 р. о 8:19 PDT

"Это бессмысленное реалити-шоу на высоком уровне".

It’s the mindless reality show dumbshit summit! pic.twitter.com/euKvHsSyhW — R. Andreas (@RuRuSapiens) 31 мая 2018 г.

"Перезагрузка семейки Аддамс выглядит "невероятно".

This Addams Family reboot looks *amazing.* pic.twitter.com/zDrD3JxDwu — bertolt blecht (@benschwartzy) 30 мая 2018 г.

"Только один президент, которого я знаю". (На фото – Крис Дженнер, мать Ким Кардашян).

the only president i know Допис, поширений Andrea Giacopuzzi (@andreagiacopuzzi) 31 Тра 2018 р. о 12:25 PDT

Напомним, Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования.



Как отмечает телеканал CBS, Кардашян намеревалась просить Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенную ею впервые.



Также звезда должна была обсудить пенитенциарную реформу со старшим советником Трампа.