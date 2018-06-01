"Ты вторая Мелания": соцсети взорвались шутками о встрече Трампа и Кардашян
Встреча американской звезды Ким Кардашян и президента США Дональда Трампа собрала много мемов пользователей социальных сетей.
Так, кое-кто успел уже потроллить, что на самом деле Трамп встретился с Ким Кардашян, чтобы протестировать новую коллекцию тональных кремов от Кардашян.
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Отсутствие Мелании на встрече также сыграло на реакции пользователей. К примеру, один из пользователей Twitter отметил, что Ким заменила Меланию.
"Это то, кем мы являемся сейчас".
"Что люди ожидают от Трампа?" - говорится в посте в Twitter.
"Ожидание": встреча Трамп с лидером КНДР Ким Чен Ыном
"Что люди получают в результате?"
"Реальность": встреча Трампа с Ким Кардашян
"Это бессмысленное реалити-шоу на высоком уровне".
"Перезагрузка семейки Аддамс выглядит "невероятно".
"Только один президент, которого я знаю". (На фото – Крис Дженнер, мать Ким Кардашян).
Напомним, Ким Кардашян встретилась с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную реформу и помилования.
Как отмечает телеканал CBS, Кардашян намеревалась просить Трампа помиловать 63-летнюю Элис Мэри Джонсон. Женщина отбывает пожизненное наказание без права на освобождение за торговлю наркотиками, совершенную ею впервые.
Также звезда должна была обсудить пенитенциарную реформу со старшим советником Трампа.