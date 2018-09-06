Тыква: польза и вред главного продукта осени

Польза тыквы доказана многочисленными исследованиями, главный овощ осени полезен как для детей, так для взрослых. Однако не всем советуют включать тыкву в свой рацион.

Полезные свойства тыквы

Несмотря на то, что тыква состоит на 90% из воды, она содержит множество витаминов, аминокислот, белков, углеводов. В частности, в овоще содержатся такие витамины как А, С, Е, D, РР, К, группы B и редкостный витамин Т.

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Тыква богата такими минералами как: фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод. К тому же, тыква может храниться при комнатной температуре и не терять полезных свойств.

В тыкве содержится 1 грамм белка на 100 грамм тыквы, таким образом, количество белка в нем больше, чем у перепелиных яиц. Тыква содержит в 5 раз больше каротина, чем морковь. Каротин в организме превращается в витамин А, который действует как антиоксидант. Каротин полезен для здоровья глаз и как средство для заживления ран, ожогов и язв.

Польза тыквы

Тыква помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Из-за содержания витамина T тыква препятствует накоплению организмом жировых клеток, поэтому диетологи рекомендуют употреблять тыкву для урегулирования веса.

Тыква обладает слабительным эффектом, что хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт. Ее рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов, шлаков.

Из-за высокого содержания калия употребление этого овоща улучшает работу сердечно-сосудистой системы и уменьшает риски гипертонии.

Диетологи советуют употреблять тыкву при туберкулезе, атеросклерозе, запоре, диабете, подагре, желчнокаменной болезни. Мякоть тыквы рекомендуют беременным и детям. Во время беременности врачи советуют употреблять как природное противоблевальное средство. Отвар из тыквы с добавлением меда помогает при нервных расстройствах и бессоннице.

Почему нужно включить в рацион тыкву

Полезно употреблять и свежевыжатый сок во время простуды и гриппа, поскольку этот напиток поможет укрепить иммунитет.

Тыквенные семена используют для лечения болезней печени, как антигельминтное средство. Из-за большого содержания цинка тыква может справиться с угревой сыпью на лице и теле, жирности волос и перхотью.

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Диетологи рекомендуют употреблять тыквенное масло для улучшения работы печени, предстательной железы, желчного пузыря, оно способствует нормализации перистальтики кишечника. Регулярное употребление тыквенного масла поможет сохранить крепкий иммунитет вплоть до старости.

Вред тыквы

Овощ не рекомендуют употреблять при тяжелой форме сахарного диабета. Сок сырой тыквы противопоказано пить при гастрите с пониженной кислотностью, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Кому нельзя есть тыкву

Не стоит употреблять тыкву, если у человека аллергия на овощ или же индивидуальное невосприятие.

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