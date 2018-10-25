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      Тыквенный крем-суп с розмарином и беконом: рецепт приготовления

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      Тыквенный суп с розмарином и беконом
      Тыквенный суп с розмарином и беконом / ivona.bigmir.net

      Украинские кулинары все чаще предлагают заменить обычные супы на крем-супы, которые едят совсем по-другому. В сети появился оригинальный рецепт блюда с пряным розмарином и беконом.

      Осенью немало украинок не знают, какое блюдо приготовить из душистого тыквы. На помощь им приходят блогеры. В сети предлагают  рецепты блюд, которые непременно посмакуют даже привередливым гурманам.

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      Как приготовить тыквенный крем-суп с розмарином и беконом

      Ингредиенты:
      1 небольшая тыква;
      3 збучики чеснока;
      веточка розмарина;
      1 лук;
      3 кусочка бекона;
      специи.

      Очистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте его небольшими кубиками и поместите в кастрюлю. На сковороде обжарьте измельченный чеснок и лук, к которым добавьте веточку розмарина. Когда овощи будут прозрачными, выньте специю. Лук и чеснок добавьте к тыкве и залейте все водой.

      Варите суп до полной готовности тыквы. Сцедите воду и измельчите все блендером. Добавьте соль и специи по вкусу (можно использовать карри). Если суп получился загустевшим, добавьте к нему воды и перекипятите все на легком огне, при этом помешивая блюдо.

      Обжарьте бекон до корочки, который впоследствии подавайте с супом. Кроме этого, блогеры рекомендуют украсить блюдо сухариками и орехами, которые прекрасно дополняют вкус блюда.

       

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
      Источник: 24 Канал
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