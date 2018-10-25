Тыквенный крем-суп с розмарином и беконом: рецепт приготовления

Украинские кулинары все чаще предлагают заменить обычные супы на крем-супы, которые едят совсем по-другому. В сети появился оригинальный рецепт блюда с пряным розмарином и беконом.

Осенью немало украинок не знают, какое блюдо приготовить из душистого тыквы. На помощь им приходят блогеры. В сети предлагают рецепты блюд, которые непременно посмакуют даже привередливым гурманам.

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Как приготовить тыквенный крем-суп с розмарином и беконом

Ингредиенты:

1 небольшая тыква;

3 збучики чеснока;

веточка розмарина;

1 лук;

3 кусочка бекона;

специи.

Очистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте его небольшими кубиками и поместите в кастрюлю. На сковороде обжарьте измельченный чеснок и лук, к которым добавьте веточку розмарина. Когда овощи будут прозрачными, выньте специю. Лук и чеснок добавьте к тыкве и залейте все водой.

Варите суп до полной готовности тыквы. Сцедите воду и измельчите все блендером. Добавьте соль и специи по вкусу (можно использовать карри). Если суп получился загустевшим, добавьте к нему воды и перекипятите все на легком огне, при этом помешивая блюдо.

Обжарьте бекон до корочки, который впоследствии подавайте с супом. Кроме этого, блогеры рекомендуют украсить блюдо сухариками и орехами, которые прекрасно дополняют вкус блюда.