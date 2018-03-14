TYME признана крупнейшей платежной системой Украины в 2017 году

Международная платежная система TYME стала крупнейшим игроком на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года.

Информацию об этом разместил на своем портале Национальный банк Украины. Также TYME присвоен статус социально-значимой платежной системы.

Такой рост стал возможным за счет расширения направлений деятельности компании и значительного увеличения количества участников платежной системы, среди которых такие крупные игроки рынка, как финансовая компания Финанс, учредителем которой является Новая Почта и Приватбанк.

"Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие", – прокомментировала новость операционный директор TYME Евгения Канина.

Одним из драйверов роста стал запущенный в середине 2017 года проект международных переводов и переводов внутри Украины под брендом TYME.

В настоящее время это один из основных фокусов развития компании.

"Мы сделали довольно успешный старт проекта и чуть больше чем за полгода заняли незначительную, но уже заметную долю на рынке международных переводов. Мы постоянно наращиваем количество участников нерезидентов и расширяем количества стран, где были бы доступны переводы TYME. В наших планах также развитие переводов TYME на территории Украины. Кроме известных каналов отправка переводов, таких как банки, мы стараемся предлагать рынку нестандартные решения, которые могут быть более удобны для пользователя. Например, денежный перевод по Украине можно отправить с терминала самообслуживания TYME.

Терминалы находятся по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, в самых доступных местах, в шаговой доступности от дома. Отправителю не нужно искать отделение банка для отправки и не нужно стоять в очереди, он может сделать это в любое время дня и ночи. Предлагаем всем украинцам попробовать данную услугу уже сейчас", – сообщила Марина Немкова, руководитель направления Переводы TYME.

Международные переводы TYME доступны в Украине, Германии, Великобритании, Израиле, Польше, ОАЭ, Турции, Чехии, Швеции. В портфеле МПС TYME более 100 стран из более чем 200 000 отделений приема-выдачи переводов, включая такие страны как США, Канада, Австралия, Кипр.

На территории Украины денежные переводы TYME можно найти в более чем 6000 пунктах приема-выдачи, включая отделения банков-партнеров системы и терминалов самообслуживания TYME.

Международная платежная система TYME зарегистрирована в Украине и обрабатывает более 50 млн трансакций в год. Под брендом TYME в Украине работает более 3500 терминалов самообслуживания. В декабре 2015года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила Генеральную валютную лицензию (№190 от 25.05.2016), что позволило системе выйти на международный рынок. Компания работает в сегменте денежных переводов и как PSP агрегатор на украинском, и на международном рынках.