В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновницу на взятке. Начальница Службы по делам детей получила взятку за усыновление ребенка.

Детали скандала

Чиновница требовала деньги от семей, которые планировали усыновить малышей из детских домов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Усыновление 4-летнего ребенка начальница Службы по делам детей оценила в тысячу долларов.

Работники СБУ задержали чиновницу на рабочем месте во время получения всей суммы взятки,

– говорится в сообщении.

Женщину уже задержали правоохранители, следственные действия пока продолжаются. Ее обвиняют по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом.

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Если вину женщины докажут, то ей может грозить: