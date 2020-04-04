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      Тысяча масок за 2 недели: в Харькове многодетные мамы помогают бороться с COVID-19

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      В Харькове многодетные мамы шьют защитные маски / 24 канал

      В Харькове многодетные мамы взялись шить защитное снаряжение. Мастерицы вместе с детьми сшили уже тысячу масок за 2 недели.

      Маски бесплатно отдают пенсионерам или тем, кто не может пойти на самоизоляцию: пограничникам и правоохранителям.

      К теме Где дешевле всего приобрести защитные маски

      Идея шить многоразовые маски возникла у женщины, возглавляющей Ассоциацию многодетных матерей Харькова. Сейчас уже 10 семей проводят вечера за швейными машинками.

      В моей семье 3 детей и все помогают. Мальчики одевают на маски резинки, мы с дочерью шьем. Другие семьи также приобщаются, за день передали 65 масок,
      – рассказала президент ассоциации Юлия Ибрагим.

      Решили шить маски, потому что это необходимо и их почти невозможно купить. Подумали мамы и о защите детей.

      "Надеть ребенку взрослую медицинскую маску – неудобно и она не защищает и не держится на лице. Поэтому для детей мы изготавливаем даже "веселые" маски", – отметила мастерица.


      Шьют маски как для взрослых, так и для детей / Фото 24 канал

      Женщины даже изготовили самую маленькую маску для морской свинки. Однако это скорее исключение, поскольку шьют их для людей.


      Для морской свинки сшили маску / Фото 24 канал

      Раньше женщины делали игрушки и куклы-мотанки. Теперь все запасы ткани пустили на защиту. Мамы с семьями призывают присоединяться к их швейному десанту или же приносить ткань.


      Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала

      Подробнее смотрите в видео 24 канала:

       

      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Волонтеры Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Харькова
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