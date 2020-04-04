Тысяча масок за 2 недели: в Харькове многодетные мамы помогают бороться с COVID-19
В Харькове многодетные мамы взялись шить защитное снаряжение. Мастерицы вместе с детьми сшили уже тысячу масок за 2 недели.
Маски бесплатно отдают пенсионерам или тем, кто не может пойти на самоизоляцию: пограничникам и правоохранителям.
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Идея шить многоразовые маски возникла у женщины, возглавляющей Ассоциацию многодетных матерей Харькова. Сейчас уже 10 семей проводят вечера за швейными машинками.
В моей семье 3 детей и все помогают. Мальчики одевают на маски резинки, мы с дочерью шьем. Другие семьи также приобщаются, за день передали 65 масок,
– рассказала президент ассоциации Юлия Ибрагим.
Решили шить маски, потому что это необходимо и их почти невозможно купить. Подумали мамы и о защите детей.
"Надеть ребенку взрослую медицинскую маску – неудобно и она не защищает и не держится на лице. Поэтому для детей мы изготавливаем даже "веселые" маски", – отметила мастерица.
Шьют маски как для взрослых, так и для детей / Фото 24 канал
Женщины даже изготовили самую маленькую маску для морской свинки. Однако это скорее исключение, поскольку шьют их для людей.
Для морской свинки сшили маску / Фото 24 канал
Раньше женщины делали игрушки и куклы-мотанки. Теперь все запасы ткани пустили на защиту. Мамы с семьями призывают присоединяться к их швейному десанту или же приносить ткань.
Как правильно носить маску? / Инфографика 24 канала
Подробнее смотрите в видео 24 канала:
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