На мероприятие почтения памяти пришли родные погибших, курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил, власть, духовенство и бойцы ВСУ во главе с главнокомандующим Валерием Залужным.

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Пришел и единственный уцелевший курсант

На место катастрофы пришел единственный курсант, который выжил во время падения самолета – Вячеслав Золочевский. Однако общаться с журналистами парень не был готов.

Панихиду по погибшим правил епископ Харьковский и Богодуховский архиерей Православной церкви Украины Митрофан.

Чтение памяти погибших курсантов, смотрите видео::

Авиакатастрофа Ан-26 под Харьковом: главное

Самолет Ан-26 с 27 пассажирами на борту разбился 25 сентября 2020 года под Чугуевым на Харьковщине.

В жуткой авиакатастрофе погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжил только 1 курсант.

По результатам расследования специальной правительственной комиссии, причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.

Авиакатастрофа под Харьковом / Инфографика 24 канала