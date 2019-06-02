Тысячи детей спели мировые хиты Queen и Scorpions в Харькове: впечатляющие фото и видео

В Харькове три года подряд День защиты детей, 1 июня, отмечают флэшмобом. Акция каждый раз становится масштабнее. На этот раз три тысячи участников из разных городов Украины и почти семь тысяч зрителей вместе спели мировые хиты Queen, Europe и Scorpions.

Сценой для флешмоба стала площадь Свободы.

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На сцене музыканты из всех художественных школ Харькова: за скрипками, бандурами, акордионами, духовыми инструментами семьсот детей. В сводном хоре – сотни голосов из разных городов Украины.

Захотели к нам присоединиться. Это и Доброполье, это и Хмельницкий, Киев, Ужгород, Мелитополь,

– рассказал режиссер проекта Алексей Настаченко.



На флешмоб дети приехали из разных уголков Украины



В сводном хоре – сотни голосов из разных городов Украины



К празднику готовились с зимы



Ведь в итоге все должно звучать слаженно и красиво

Репетиции географически растянулись на тысячи километров от Бахмута в Ужгород. А финальное выступление состоялось, как известно, уже на площади Свободы.

"Репетиции у нас заняли несколько месяцев. Мы тщательно изучали свои партии для того, чтобы достойно представить наш город и быть участниками этого замечательного праздника", – прокомментировала флешмоб педагог хорового ансамбля из Одессы Оляга.

Под открытым небом прозвучали пять мировых хитов: песни Queen, Europe, Scorpions дети сыграли вместе с музыкантами Prime-Orchestra.



Дети сыграли вместе с музыкантами Prime-Orchestra..



Не обошлось и без хореографических выступлений