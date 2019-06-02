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      Тысячи детей спели мировые хиты Queen и Scorpions в Харькове: впечатляющие фото и видео

      26 Читати новину українською

      В Харькове три года подряд День защиты детей, 1 июня, отмечают флэшмобом. Акция каждый раз становится масштабнее. На этот раз три тысячи участников из разных городов Украины и почти семь тысяч зрителей вместе спели мировые хиты Queen, Europe и Scorpions.

      Сценой для флешмоба стала площадь Свободы.

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      На сцене музыканты из всех художественных школ Харькова: за скрипками, бандурами, акордионами, духовыми инструментами семьсот детей. В сводном хоре – сотни голосов из разных городов Украины.

      Захотели к нам присоединиться. Это и Доброполье, это и Хмельницкий, Киев, Ужгород, Мелитополь,
      – рассказал режиссер проекта Алексей Настаченко.

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      На флешмоб дети приехали из разных уголков Украины

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      В сводном хоре – сотни голосов из разных городов Украины

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      К празднику готовились с зимы

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      Ведь в итоге все должно звучать слаженно и красиво

      Репетиции географически растянулись на тысячи километров от Бахмута в Ужгород. А финальное выступление состоялось, как известно, уже на площади Свободы.

      "Репетиции у нас заняли несколько месяцев. Мы тщательно изучали свои партии для того, чтобы достойно представить наш город и быть участниками этого замечательного праздника", – прокомментировала флешмоб педагог хорового ансамбля из Одессы Оляга.

      Под открытым небом прозвучали пять мировых хитов: песни Queen, Europe, Scorpions дети сыграли вместе с музыкантами Prime-Orchestra.

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      Дети сыграли вместе с музыкантами Prime-Orchestra..

      У Харкові три роки поспіль День захисту дітей, 1 червня, відзначають флешмобом
      Не обошлось и без хореографических выступлений

      blog_ava
      15-летний украинец спас двух детей, которых сбило течение: поразительная история
      сегодня
      54
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости культуры Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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