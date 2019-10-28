Тысячи ливанцев объединились в живую цепь длиной в 170 километров: фото и видео
Протестуя против действий правительства, тысячи ливанцев взялись за руки и стали в живую цепь длиной в 170 километров, что символизирует национальное единство.
По данным CNN, в акции приняли участие 170 тысяч желающих. Много участников обмотались ливанским флагом и пели гимн.
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Цепь растянулась от столицы страны – Бейрута и на север и юг вдоль побережья.
Живая цепь из людей в Ливане
Накануне ливанцы распределяли дороги и перекрывали маршруты по всей стране, а в воскресенье, 27 октября, десятки тысяч людей вышли на дороги, чтобы устроить человеческую цепь. Кроме того, они заблокировали главные трассы Ливана.
Смотрите видео, как ливанцы образовали живую цепь:
Так ливанцы выражают протест против правительственного решения о введении ежедневного сбора в 20 центов за пользование мессенджерами, как WhatsApp. Это разозлило людей, поэтому с тех пор протесты не утихают – жители требуют отставки правительства.
Протесты в Ливане
Как полиция разгоняет митингующих? Противостояние на улицах переросло в столкновения между правоохранителями и митингующими. Силовики применили слезоточивый газ, а протестующие бросали в них камни и зажигательные смеси. По крайней мере два человека погибли, пострадавших же – десятки.