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      Тысячи ливанцев объединились в живую цепь длиной в 170 километров: фото и видео

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      Тысячи ливанцев объединились в живую цепь длиной в 170 километров
      Тысячи ливанцев объединились в живую цепь длиной в 170 километров / Фото с Twitter-страницы Finbar Anderson

      Протестуя против действий правительства, тысячи ливанцев взялись за руки и стали в живую цепь длиной в 170 километров, что символизирует национальное единство.

      По данным CNN, в акции приняли участие 170 тысяч желающих. Много участников обмотались ливанским флагом и пели гимн.

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      Цепь растянулась от столицы страны – Бейрута и на север и юг вдоль побережья.

      Живий ланцюг з людей у Лівані

      Живая цепь из людей в Ливане

      Накануне ливанцы распределяли дороги и перекрывали маршруты по всей стране, а в воскресенье, 27 октября, десятки тысяч людей вышли на дороги, чтобы устроить человеческую цепь. Кроме того, они заблокировали главные трассы Ливана.

      Смотрите видео, как ливанцы образовали живую цепь:

      Так ливанцы выражают протест против правительственного решения о введении ежедневного сбора в 20 центов за пользование мессенджерами, как WhatsApp. Это разозлило людей, поэтому с тех пор протесты не утихают – жители требуют отставки правительства.

      Протести в Лівані

      Протесты в Ливане

      Как полиция разгоняет митингующих? Противостояние на улицах переросло в столкновения между правоохранителями и митингующими. Силовики применили слезоточивый газ, а протестующие бросали в них камни и зажигательные смеси. По крайней мере два человека погибли, пострадавших же – десятки.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Протесты Ливан
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