Тысячи ливанцев объединились в живую цепь длиной в 170 километров: фото и видео

Протестуя против действий правительства, тысячи ливанцев взялись за руки и стали в живую цепь длиной в 170 километров, что символизирует национальное единство.

По данным CNN, в акции приняли участие 170 тысяч желающих. Много участников обмотались ливанским флагом и пели гимн.

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Цепь растянулась от столицы страны – Бейрута и на север и юг вдоль побережья.

Живая цепь из людей в Ливане

Накануне ливанцы распределяли дороги и перекрывали маршруты по всей стране, а в воскресенье, 27 октября, десятки тысяч людей вышли на дороги, чтобы устроить человеческую цепь. Кроме того, они заблокировали главные трассы Ливана.

Смотрите видео, как ливанцы образовали живую цепь:

WE DID IT!!

United human chain from South to North.

إيد بإيد من الجنوب للشمال#HumanChain #HumanChainlebanon #LebanonProtests #Lebanon

Today, more than 170 000people gathered to cover the 171KM connecting Tripoli to Sour.

Hand in hand we stand for a better Lebanon️ pic.twitter.com/Lqtt2z5cf6 — Ella Salloum (@ellaxsal) October 28, 2019

Так ливанцы выражают протест против правительственного решения о введении ежедневного сбора в 20 центов за пользование мессенджерами, как WhatsApp. Это разозлило людей, поэтому с тех пор протесты не утихают – жители требуют отставки правительства.

Протесты в Ливане

Как полиция разгоняет митингующих? Противостояние на улицах переросло в столкновения между правоохранителями и митингующими. Силовики применили слезоточивый газ, а протестующие бросали в них камни и зажигательные смеси. По крайней мере два человека погибли, пострадавших же – десятки.