Тысячи переселенцев лишены пенсии из-за подозрения в проживании на оккупированной территории

Правительство всячески стремится экономить деньги пенсионного фонда и делает это, в первую очередь, за счет тех, кто потерял все, потому что убегал от войны – переселенцев. Почти 200 тысяч жителей Донетчины и Луганщины не получают выплат с 2014 года. Лишают заработанных пенсий и тех, кто нашел приют на мирной территории.

79-летняя Раида Лазарева в Киеве проживает полтора года. Пенсионерка снимает квартиру, но не чувствует себя в ней хозяйкой. Говорит, в столице, умерла бы с голоду, если бы не внучка. Ее собственное жилье осталось в Донецке.

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С весны 2018 женщина не получает пенсии. Почему ее лишили заработанного – не понимает. Говорит, неподконтрольную территорию посещала, но была там менее чем месяц, тогда как закон позволяет вдвое больше. Решить проблему пыталась в органах социальной защиты и пенсионном фонде. У знакомых пенсионеров-переселенцев, рассказывает Раида, такая же ситуация. Люди убеждены: пенсионный фонд просто пустой.

Пообщаться с его представителями нам не удалось. На запрос в фонде ответили: "В октябре 2018 выплата пенсий проведена 523 тысячам ВПЛ (внутренне перемещенным лицам – 24 канал)". Поэтому получается, что пенсии таки выплачивают, но почему-то не всем. Пенсионеры называют такую государственную политику геноцидом.



Раида Лазарева не получает пенсию с весны 2018, хотя законов по ВПЛ не нарушала

Приостановление выплат осуществляют на основании данных системы "Аркан", фиксирующей пересечение линии разграничения. Но это незаконно – говорит народный депутат Наталья Веселова, которая сама является переселенкой.

61 миллиард гривен перед ВПЛ и гражданами, проживающими на оккупированной территории – это экономия. Просто в отчете пенсионного фонда так было записано,

– сообщила народный депутат, председатель подкомитета Рады по вопросам социальных гарантий Наталья Веселова.

Проблемы, говорит, начались еще в 2015, когда 365 постановлением привязали выплату пенсии к справке внутренне перемещенного лица, а должны были бы – к паспорту. Некоторые депутаты хотят это изменить. В законопроекте, который пока ожидает рассмотрения, предложен механизм, который должен устранить проблему пенсионного обеспечения на оккупированных территориях. Ведь 200 тысяч украинцев, которые там проживают, не получили ни одной выплаты с 2014.

Что такое "Аркан"? Это интегрированная межведомственная автоматизированная система обмена информацией по вопросам контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу. Ответственные за работу системы – администрация Государственной пограничной службы Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины, Министерство внутренних дел, Государственная фискальная служба, Министерство иностранных дел Украины, Министерство труда и социальной политики Украины.

И позицию профильного министерства озвучил Андрей Рева, министр социальной политики: "Ответственность за то, что происходит на оккупированной территории несет оккупант". Поэтому, чтобы получить заработанное отчаявшиеся пенсионеры обращаются за помощью к правозащитникам.

Если вам прекратили выплачивать пенсию, вы можете сразу обратиться в управление социальной защиты, написать заявление на восстановление пенсий и на выплату задолженности. А если прошло 30 дней со дня написания заявления и не происходит никаких действий, вы имеете право подать жалобу,

– растолковала правовой аналитик фонда "Право на защиту" Анастасия Одинцова.

Сейчас специалисты фонда рассматривают полтысячи дел о незаконной отмене пенсий. Всего их в Украине около четырех тысяч. Такие иски, говорят юристы, обычно удовлетворяют. Впервые решение в пользу переселенки принял Верховный суд и это ускорило рассмотрение других подобных дел в судах первых инстанций. А их, похоже, еще будет немало.



Юрист Анастасия Одинцова объяснила, что следует делать, если пенсионеру не выплачивают должное

"Согласно данным пенсионного фонда, финансирование на следующий год из бюджета пенсий ВПЛ предусмотрено только для 470 тысяч человек. А их 700 тысяч", – добавила Одинцова. Такое отношение к своим гражданам, по словам Натальи Веселовой, может обернуться для Украины огромными расходами: "Если страна не может обеспечить им их права, предусмотренные конституцией, то здесь уже становится на защиту Европейский суд по правам человека".

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То, что прекращать выплаты на основании данных из "Аркана" незаконно уже признали в пограничном ведомстве. Минсоцполитики и Пенсионный фонд с пограничниками согласились. Поэтому, возможно, списки проверят, а выплаты наконец восстановят.