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      Тысячи украинцев спели известную колядку в центре Харькова: увлекательное видео

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      В Харькове начался уже традиционный "Вертеп-фест". Открыли обрядовое действо праздничным шествием. Присоединились к нему более тысячи человек. Колядники съехались из разных уголков Украины. Изюминкой праздника стало одновременное исполнение коляды, которое поддержали не только украинцы в разных городах, но и жители других стран.

      "Вертеп-фест" за три года стал главным этническим действом для восточной Украины. Первый фестиваль собрал участников из трех городов, а третий – уже с полсотни.

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      Вертепы шествием прошлись по улицам города. На главной улице Харькова колядки спели 56 творческих коллективов.

      "Дева Мария с маленьким Иисусом на руках, Иосиф, три славных царя, царь Ирод, жид, казак, воин ВСУ. То есть наш вертеп рассказывает о событиях, которые сейчас происходят на Украине", – сказала колядниця из Ивано-Франковска Кристина.

      коляда харків
      "Вертеп-фест" в Харькове

      Колядовали не только на улицах, вертепы ходили в больницы, военный госпиталь и даже на станции метро.

      харків вертеп
      Рождественский фестиваль в Харькове

      вертеп харків
      Вертеп

      харків
      Харьков

      харків

      Тысячи людей собрались на "Вертеп-фесте"

      Изюминка праздника – международный флешмоб. Организаторы предложили всем желающим спеть "Нова радість стала" и отправить им видео. Записи прислали жители 30 городов и сел Украины. А также украинцы из Лондона, Вены, Амстердама.

      Теги: Новости Украины Новости Харькова Флешмоб Новогодние праздники Рождество
      Источник: 24 канал
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