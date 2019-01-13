Тысячи украинцев спели известную колядку в центре Харькова: увлекательное видео

В Харькове начался уже традиционный "Вертеп-фест". Открыли обрядовое действо праздничным шествием. Присоединились к нему более тысячи человек. Колядники съехались из разных уголков Украины. Изюминкой праздника стало одновременное исполнение коляды, которое поддержали не только украинцы в разных городах, но и жители других стран.

"Вертеп-фест" за три года стал главным этническим действом для восточной Украины. Первый фестиваль собрал участников из трех городов, а третий – уже с полсотни.

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Вертепы шествием прошлись по улицам города. На главной улице Харькова колядки спели 56 творческих коллективов.

"Дева Мария с маленьким Иисусом на руках, Иосиф, три славных царя, царь Ирод, жид, казак, воин ВСУ. То есть наш вертеп рассказывает о событиях, которые сейчас происходят на Украине", – сказала колядниця из Ивано-Франковска Кристина.



"Вертеп-фест" в Харькове

Колядовали не только на улицах, вертепы ходили в больницы, военный госпиталь и даже на станции метро.



Рождественский фестиваль в Харькове



Вертеп



Харьков

Тысячи людей собрались на "Вертеп-фесте"

Изюминка праздника – международный флешмоб. Организаторы предложили всем желающим спеть "Нова радість стала" и отправить им видео. Записи прислали жители 30 городов и сел Украины. А также украинцы из Лондона, Вены, Амстердама.