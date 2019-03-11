Тысячи военных и засилье техники: Россия не намерена останавливаться с тренировками в Крыму

Российские военные учения в оккупированном Крыму не утихают, наоборот – Россия каждый раз увеличивает их масштабы. Оккупанты снова собираются тренировать своих военных, однако теперь с еще большим размахом.

Участие в запланированных Россией учениях на оккупированном полуострове примут более 10 тысяч артиллеристов, там задействуют более 3000 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, пишут "Крим.Реалии".

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Российские СМИ сообщают, что во время тренировок планируют провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Россияне планируют тренироваться на 20 полигонах – в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Северном Кавказе, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в Крыму.