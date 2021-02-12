Что сделала Россия в течение прошлого года для урегулирования конфликта в Донбассе? Об этом 11 февраля в ходе заседания Совета Безопасности говорил политический координатор миссии США при ООН Родни Хантер.

По его словам, Россия не сделала ничего. Более того, лишь активизировала усилия, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв ее суверенитета.

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Что говорил представитель США на Совбезе ООН о Донбассе

В Совбезе ООН 11 февраля состоялось заседание по ситуации на Донбассе. Во время мероприятия выступил представитель Соединенных Штатов Америки Родни Хантер.

Это было первое развернутое высказывание позиции США при президентстве Джо Байдене по поводу российско-украинского конфликта.

Родни Хантер напомнил присутствующим, что с 2014 года "действия России на востоке Украины привели к гибели более 13 тысяч людей". 1,5 миллиона стали вынужденными переселенцами, еще 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи.

И при этом всем Кремль:

"Продолжает отрицать, что контролирует конфликт на Востоке Украины".

"Обманчиво называет себя посредником, хотя на самом деле является подстрекателем".

"В течение последнего года лишь активизировал усилия по дестабилизации в Украине".

Представитель США подчеркнул:

Россия фактически "заблокировала ощутимый прогресс в переговорах". И при этом продолжает вооружать, финансировать и другими способами поддерживать "власть" на оккупированных украинских территориях.

При этом Россия даже не думает выполнять обязательства, которые официально на себя брала:

Например, в 2019 на саммите "нормандской четверки" Путин согласился "принять меры к улучшению гуманитарной ситуации и сфере безопасности" на Донбассе.

Но в действительности только вредит "реализации этих шагов в Трехсторонний контактной группе – как непосредственно, так и через своих ставленников".

Россия также препятствует открытию новых пунктов въезда-выезда, блокирует обмен удерживаемыми лицами, не оказывает полный доступ наблюдателям ОБСЕ на оккупированные территории.

Россия должна немедленно прекратить агрессию в Украине и прекратить оккупацию Крыма. Мы призываем Российскую Федерацию вывести свои силы из Украины, прекратить поддержку своих ставленников и других вооруженных формирований, и выполнить все обязательства в рамках минских договоренностей,

– подытожил Хантер.