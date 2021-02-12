У Байдена впервые развернуто высказались о России и войне на Донбассе
Что сделала Россия в течение прошлого года для урегулирования конфликта в Донбассе? Об этом 11 февраля в ходе заседания Совета Безопасности говорил политический координатор миссии США при ООН Родни Хантер.
Источник:Укрінформ
По его словам, Россия не сделала ничего. Более того, лишь активизировала усилия, направленные на дестабилизацию Украины и подрыв ее суверенитета.
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Что говорил представитель США на Совбезе ООН о Донбассе
В Совбезе ООН 11 февраля состоялось заседание по ситуации на Донбассе. Во время мероприятия выступил представитель Соединенных Штатов Америки Родни Хантер.
- Это было первое развернутое высказывание позиции США при президентстве Джо Байдене по поводу российско-украинского конфликта.
Родни Хантер напомнил присутствующим, что с 2014 года "действия России на востоке Украины привели к гибели более 13 тысяч людей". 1,5 миллиона стали вынужденными переселенцами, еще 3,4 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи.
И при этом всем Кремль:
- "Продолжает отрицать, что контролирует конфликт на Востоке Украины".
- "Обманчиво называет себя посредником, хотя на самом деле является подстрекателем".
- "В течение последнего года лишь активизировал усилия по дестабилизации в Украине".
Представитель США подчеркнул:
- Россия фактически "заблокировала ощутимый прогресс в переговорах". И при этом продолжает вооружать, финансировать и другими способами поддерживать "власть" на оккупированных украинских территориях.
При этом Россия даже не думает выполнять обязательства, которые официально на себя брала:
- Например, в 2019 на саммите "нормандской четверки" Путин согласился "принять меры к улучшению гуманитарной ситуации и сфере безопасности" на Донбассе.
- Но в действительности только вредит "реализации этих шагов в Трехсторонний контактной группе – как непосредственно, так и через своих ставленников".
Россия также препятствует открытию новых пунктов въезда-выезда, блокирует обмен удерживаемыми лицами, не оказывает полный доступ наблюдателям ОБСЕ на оккупированные территории.
Россия должна немедленно прекратить агрессию в Украине и прекратить оккупацию Крыма. Мы призываем Российскую Федерацию вывести свои силы из Украины, прекратить поддержку своих ставленников и других вооруженных формирований, и выполнить все обязательства в рамках минских договоренностей,
– подытожил Хантер.
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