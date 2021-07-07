Возле Днепра полиция 13 часов уговаривала сдаться подозреваемого в убийстве

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Днепропетровской области 5 июля. Между владельцем дома и помощницей по хозяйству возник конфликт.

В результате этого женщина была убита. А подозреваемый мужчина скрылся на дачу, забаррикадировался там и угрожал застрелиться.

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Подозреваемого в убийстве задержали после 13-часовых переговоров

Тело 57-летней женщины в доме нашла сестра хозяйки 5 июля вечером. Сама владелица была в отъезде, но почувствовала неладное, потому что не смогла связаться с помощницей по хозяйству. Проверить дом она попросила сестру.

Найдя тело, та сообщила в полицию. Представители уголовного розыска выяснили, что к убийству может быть причастен 62-летний владелец дома.

Для его задержания в области ввели специальную полицейскую операцию (дело в том, что подозреваемый с места преступления уехал на собственном авто).



Подозреваемый мужчина скрылся на авто с места преступления / Фото НПУ

В итоге мужчину нашли в дачном доме, и на тот адрес выехали спецназовцы КОРД. Переговоры продолжались 13 часов (мужчина угрожал застрелиться, если к нему кто-то приблизится).

Переговоры продолжались 13 часов (мужчина угрожал застрелиться, если к нему кто-то приблизится). Только после этого подозреваемый отдал оружие и сдался – 6 июля примерно в 11 часов. Во время обыска из дома изъяли 5 единиц оружия.

Правоохранители установили, что убийство произошло "на почве личной неприязни". Во время ссоры мужчина 11 раз ударил женщину ножом в грудь и спину.



Он забаррикадировался в дачном доме и сидел там 13 часов / Фот НПУ

Уголовное производство начали по статье об умышленном убийстве. Наказывают за такое в Украине лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

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