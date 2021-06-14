Видео этого инцидента обнародовали в сети 14 июня. Само происшествие случилось за день до этого.

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Больше о спасении

  • В подписи видео сообщили, что мужчина пытался проехать дамбой.
  • Однако он поскользнулся колесом.
  • Как следствие, пострадавший упал с дамбы вместе со своим транспортом.
  • Ему на помощь пришли люди, которые были неподалеку.
  • Вероятно, они отдыхали там у реки.
  • На видео видно, что сначала вытащили велосипед.
  • Затем люди образовали живую цепь и пытались дотянуться до пострадавшего.
  • Это было нелегко, поскольку там было сильное течение.
  • Пострадавший пытался на коленях выползти вверх.
  • Но несколько раз падал на середине пути.
  • Видео спасения длится 45 секунд.
  • Однако неизвестно, за сколько времени вытащили велосипедиста.
  • Также неизвестно, какие травмы он получил.

Люди вытаскивают велосипедиста, упавшего с дамбы: видео "Труха"