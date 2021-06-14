Видео этого инцидента обнародовали в сети 14 июня. Само происшествие случилось за день до этого.
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- В подписи видео сообщили, что мужчина пытался проехать дамбой.
- Однако он поскользнулся колесом.
- Как следствие, пострадавший упал с дамбы вместе со своим транспортом.
- Ему на помощь пришли люди, которые были неподалеку.
- Вероятно, они отдыхали там у реки.
- На видео видно, что сначала вытащили велосипед.
- Затем люди образовали живую цепь и пытались дотянуться до пострадавшего.
- Это было нелегко, поскольку там было сильное течение.
- Пострадавший пытался на коленях выползти вверх.
- Но несколько раз падал на середине пути.
- Видео спасения длится 45 секунд.
- Однако неизвестно, за сколько времени вытащили велосипедиста.
- Также неизвестно, какие травмы он получил.
Люди вытаскивают велосипедиста, упавшего с дамбы: видео "Труха"