В Харькове велосипедист упал с дамбы в реку: обнародовали видео спасения

14 июня 2021 , 14:33
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Источник:

телеграм канал "Труха"

В Харькове мужчина упал с велосипедом с дамбы в реку. Он не смог выбраться сам из-за сильного потока воды. Поэтому очевидцы провели целую операцию спасения.

Видео этого инцидента обнародовали в сети 14 июня. Само происшествие случилось за день до этого.

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Больше о спасении

  • В подписи видео сообщили, что мужчина пытался проехать дамбой.
  • Однако он поскользнулся колесом.
  • Как следствие, пострадавший упал с дамбы вместе со своим транспортом.
  • Ему на помощь пришли люди, которые были неподалеку.
  • Вероятно, они отдыхали там у реки.
  • На видео видно, что сначала вытащили велосипед.
  • Затем люди образовали живую цепь и пытались дотянуться до пострадавшего.
  • Это было нелегко, поскольку там было сильное течение.
  • Пострадавший пытался на коленях выползти вверх.
  • Но несколько раз падал на середине пути.
  • Видео спасения длится 45 секунд.
  • Однако неизвестно, за сколько времени вытащили велосипедиста.
  • Также неизвестно, какие травмы он получил.

Люди вытаскивают велосипедиста, упавшего с дамбы: видео "Труха"

Обратите внимание! В Киеве 5 апреля с Северного моста на проезжую часть упал мужчина. Он сорвался с высоты и разбился насмерть. Медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.
Автор: Олександр Марчак