Соответствующее видео было распространено в одном из телеграм-каналов. 9 ноября на него обратили внимание местные правоохранители. Они установили личность женщины.

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По информации телеграм-канала ТРУХА, инцидент произошел на улице Академика Павлова в Харькове. Очевидцы подозревали, что женщина пьяна. Ведь она уверенно направлялась через дорогу в запрещенном месте, а в ответ на водительские замечания – начала скандалить. Перецепилась через бордюр и упала вместе с ребенком. Судя по кадрам, девочка ударилась об землю головой и спиной.

У женщины уже были проблемы с исполнением родительских обязанностей

Выяснилось, что это – 36-летняя местная жительница, состоящая на учете службы по делам детей. Ранее ее уже несколько раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проанализировав кадры в сети, правоохранители заключили, что ребенок – в опасности. В квартиру женщины направили инспектора сектора ювенальной превенции, директора службы по делам детей и медицинских работников.

Обратите внимание! Когда медики осмотрели малышей, то обнаружили на ее теле телесные повреждения. Вероятно, она испытала их в результате падения, зафиксированного на видео.

Учитывая все это, правоохранители приняли решение об изъятии девочки. Ее передали в детское отделение городской больницы №4 в Харькове.



Правоохранители наведались к женщине домой / Фото Нацполиции



1-летнего ребенка забрали у матери / Фото Нацполиции

Шокирующие случаи во Львове

В ночь на 4 ноября к львовским патрульным обратились прохожие. Они заметили маленького мальчика, стоящего у одного из домов на улице Петлюры. Его мама выпила лишнего и спала рядом на земле. 4-летний ребенок очень замерз. После того как мальчика осмотрели медики, его устроили в приют.

Через несколько дней случился другой вопиющий инцидент. На одной из детских площадок города львовянка увидела маленькую девочку без взрослых. Правоохранители обнаружили квартиру, в которой она проживает. Там находились 46-летний отец, 38-летняя мать и 1-летний братик девочки. Родители признались, что они – наркозависимые.