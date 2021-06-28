В харьковском аэропорту пограничники задержали убийцу из России: фото
28 июня 2021 , 14:34Читати новину українською
Источник:Восточное региональное управление ГПСУ
В Харькове пограничники задержали россиянина, который совершил убийство. Злоумышленник находился в международном розыске.
Мужчина пытался вылететь в Анталию. Его задержали во время проверки.
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В Харькове задержали убийцу из России
- В международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" пограничники задержали 32-летнего россиянина.
- Во время контроля пассажиров рейса Харьков – Анталия на него сработала база данных Интерпола.
- Мужчина находился в международном розыске.
- Пограничники установили, что россиянина с 2020 года разыскивают за убийство и незаконное приобретение огнестрельного оружия.
- Преступника немедленно передали правоохранителям.
- Также пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола.
Пограничники задержали убийцу / Фото Восточного регионального управления ГПСУ