В харьковском аэропорту пограничники задержали убийцу из России: фото

28 июня 2021 , 14:34
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Источник:

Восточное региональное управление ГПСУ

В Харькове пограничники задержали россиянина, который совершил убийство. Злоумышленник находился в международном розыске.

Мужчина пытался вылететь в Анталию. Его задержали во время проверки.

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В Харькове задержали убийцу из России

  • В международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" пограничники задержали 32-летнего россиянина.
  • Во время контроля пассажиров рейса Харьков – Анталия на него сработала база данных Интерпола.
  • Мужчина находился в международном розыске.
  • Пограничники установили, что россиянина с 2020 года разыскивают за убийство и незаконное приобретение огнестрельного оружия.
  • Преступника немедленно передали правоохранителям.
  • Также пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола.


Пограничники задержали убийцу / Фото Восточного регионального управления ГПСУ

Автор: Ольга Котів