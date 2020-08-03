В Службе безопасности Украины не исключают, что Сухроб Каримов, который захватил банк в Киеве, мог иметь сообщников. Сейчас СБУ устанавливает мотивы злоумышленника и его возможных сообщников.

Спецслужба уже расследует уголовное производство по захвату банка по статье о террористическом акте, сообщила Служба безопасности Украины. Стоит знать Захват банка с заложницей в Киеве: все, что известно, фото и видео Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Мы устанавливаем мотивы совершения преступления и возможных сообщников террориста, – сообщил представитель СБУ Сергей Пунь. К слову, провели специальную операцию по задержанию гражданина Узбекистана Сухроба Каримова. Они незаметно вошли в банк и смогли застать злоумышленника врасплох и задержали его без ущерба для заложников и журналистов, которые были с ним. Захват банка в Киеве: коротко Утром 3 августа неизвестный мужчина пришел в "Универсал банк", что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям позволил выйти. Добровольно осталась руководитель банка.

Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.

Сначала единственным требованием злоумышленника была встреча со СМИ. Далее он просил о 40 тысячах гривен. Еще одним требованием были кофе и сигареты.

После встречи с журналистами начались и политические требования. Он требовал задержать представителей украинской власти, а, например, российского президента Владимира Путина и вовсе убить.

Спецоперация в Киеве продолжалась менее 3 часов. После этого произошло удачное задержание террориста. К счастью, никто не пострадал.