У кого чаще исчезает обоняние, почему сократили самоизоляцию: новости о коронавирусе 8 февраля

В Украине фиксируют стабильно высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Причина роста количество инфицированных – штамм Омикрон. В Минздраве объяснили, почему сократили срок самоизоляции после выздоровления. Ученые нашли два фактора, которые повышают риски потери обоняния при коронавирусе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 8 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зарегистрировали 34 353 больных коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 3 095 детей и 955 медицинских работников, сообщает 24 канал.

Днем ранее Сокращение самоизоляции, когда отменят маски

Суточный прирост новых больных по стране:

город Киев – 2 862;

Винницкая область – 857;

Волынская область – 1 138;

Днепропетровская область – 1 960;

Донецкая область – 1 532;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 786;

Запорожская область – 1 262;

Ивано-Франковская область – 540;

Киевская область – 1 113;

Кировоградская область – 328;

Луганская область – 727;

Львовская область – 2 336;

Николаевская область – 862;

Одесская область – 3921;

Полтавская область – 1264;

Ровненская область – 1827;

Сумская область – 1 555;

Тернопольская область – 1 415;

Харьковская область – 2 022;

Херсонская область – 9 63;

Хмельницкая область – 1 210;

Черкасская область – 1 169;

Черновицкая область – 968;

Черниговская область – 997.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько людей протестировали

В течение вчерашнего дня в Украине провели 131 881 тестирования на коронавирус различными методами, в частности, методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358 и 57 745 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

. За все время пандемии в стране подтвердили 4 341 790 случаев заражения коронавирусом. 3 696 285 пациентов выздоровели, но вместе с тем болезнь унесла жизни 101 647 человек.В целом для диагностики коронавируса в Украине провели 18 672 736 ПЦР-тестов.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Сколько в Украине провели прививок против COVID-19 и какими препаратами

Источник: Минздрав

Вчера, 7 февраля, против коронавируса вакцинировали 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 украинцев, вторую дозу – 28 877 человек, дополнительную дозу – 543 человека, а бустерную дозу – 14 973.

С начала вакцинальной кампании в стране привили 15 478 008 человек. 15 478 006 из них получили по меньшей мере одну дозу.Тем временем полный курс прививок двумя дозами сделали 14 809 443 украинцев. 474 203 из них уже успели сделать бустер, а еще 20 875 – дополнительную дозу.

Всего в стране провели 30 782 527 COVID-прививок.

Ляшко объяснил, почему в Украине сократили срок самоизоляции

Источник: 24 канал

В Министерстве здравоохранения сообщили, что срок самоизоляции при COVID-19 сократили. Теперь он составляет до 5 дней от первых симптомов или положительного ПЦР-теста.

Первой причиной глава Минздрава назвал особенности новой волны COVID-19. Говорится о росте количества инфицированных и умеренном количестве госпитализированных.

Это позволит сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов, имеющих легкое течение болезни.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 8 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 8 февраля в мире обнаружили более 397 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Бразилия и Германия.

Исследование коронавируса

У кого чаще всего исчезает обоняние при коронавирусе

Источник: medRxiv

К исследованию привлекли 3439 человек. Из них 750 участников сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. По результатам исследования, курение, употребление не менее двух порций алкоголя в день и женский пол были связаны с более высокой вероятностью этих симптомов.

У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния были связаны с широким спектром других симптомов, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус.

Все переболевшие COVID-19 должны следить за симптомами в течение года

Источник: Nature Medicine

Люди, которые переболели COVID-19, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых осложнений вплоть до года после инфицирования. К таким осложнениям относятся: нарушения сердечного ритма, воспаление сердца, образование тромбов, инсульт, ишемическая болезнь сердца, сердечный приступ, сердечная недостаточность или даже смерть.

Ученые обнаружили, что люди, которые заразились COVID-19, на 72% чаще страдали ишемической болезнью сердца, на 63% чаще имели сердечный приступ и на 52% чаще перенесли инсульт.

Подробнее об этом Почему все переболевшие на COVID-19 должны внимательно следить за симптомами в течение года