Трагедия произошла на территории частного дома в селе Сергеевка Криворожского района.

Важно 16-летняя упала в выгребную яму и погибла в Одесской области: полезла туда сама

Информация о происшествии поступила в Службу спасения в 11:19. Спасатели сразу же прибыли на место происшествия. Сотрудники ГСЧС установили, что в выгребной яме находится мужчина. На тот момент он уже был без признаков жизни.

Спасателям пришлось разобрать верхнюю часть конструкции выгребной ямы с помощью пожарного лома и кувалды. Лишь после этого они достали тело мужчины на поверхность. Погибшему было 70 лет.

К спасательной операции привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу специальной техники ГСЧС.



В выгребной яме погиб мужчина / Фото ГСЧС

Пока неизвестно, как мужчина попал в выгребную яму. Возможно, это произошло по неосторожности. Детали трагедии будут устанавливать правоохранители.