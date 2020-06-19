У курсантов СБУ обнаружили коронавирус
У курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины обнаружили коронавирус. Всех, у кого обнаружили инфекцию, изолировали.
Первым коронавирус обнаружили у одного из курсантов. В СБУ утверждают, что инфекцию у него диагностировали после общения с родственниками, сообщает "Интерфакс-Украина".
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Уже после этого проверили и других курсантов, которые с ним контактировали. У них тоже обнаружили коронавирус. Поэтому всех изолировали.
В СБУ заявляют, что состояние здоровья курсантов удовлетворительное, а течение болезни у них происходит без осложнений.
Что касается других курсантов, то их тоже проверили на коронавирус. И отправили на обсервацию.
Сколько именно курсантов инфицировано – не сообщается. Однако ряд СМИ пишут о 27 инфицированных.
Коронавирус в Украине: главные цифры
- По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировано 34 984 случая заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердили 921 случай, что стало рекордом до сих пор.
- Инфекция унесла жизни 985 человек. Зато 16 033 человека сумели побороть болезнь.
- В Киеве 7 176 случаев заражения коронавирусом. 96 человек в столице умерли от COVID-19.