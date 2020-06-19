У курсантов Национальной академии Службы безопасности Украины обнаружили коронавирус. Всех, у кого обнаружили инфекцию, изолировали.

Первым коронавирус обнаружили у одного из курсантов. В СБУ утверждают, что инфекцию у него диагностировали после общения с родственниками, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Уже после этого проверили и других курсантов, которые с ним контактировали. У них тоже обнаружили коронавирус. Поэтому всех изолировали.

В СБУ заявляют, что состояние здоровья курсантов удовлетворительное, а течение болезни у них происходит без осложнений.

Что касается других курсантов, то их тоже проверили на коронавирус. И отправили на обсервацию.

Сколько именно курсантов инфицировано – не сообщается. Однако ряд СМИ пишут о 27 инфицированных.

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