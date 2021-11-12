У мажора, который вызвал смертельное ДТП в Харькове, может быть доступ к соцсетям в СИЗО

16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове находится в СИЗО. Адвокат Маси Найем заявил, что юный мажор раздобыл там мобильный телефон.

Найем призвал администрацию СИЗО обратить внимание на то, что подозреваемый пользуется телефоном. Кроме того, в своем сообщении он обратился к министру юстиции Денису Малюське.

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У нас есть основания полагать, что у Николая есть доступ к телефону и социальным сетям. Ни для кого не секрет, что в СИЗО можно купить телефон. Не тяжело, и не особенно дорого. Сдают в аренду эти телефоны сами же задержанные,

– сказал адвокат.

Он отметил важность более тщательно проверять соблюдение правил пребывания в СИЗО.

Кстати, Найем планирует непосредственно встретиться с Николаем в СИЗО, чтобы "проконтролировать этот момент": "Здесь уже не о комфорте для парня".

Малюська заявил, что камеру подозреваемого уже проверили

На сообщение Найема оперативно отреагировал Денис Малюська. Он заявил, что камеру Николая обыскали, однако телефон не обнаружили. Перед тем парень находился в изоляторе на время содержания. "Что там было – не знаю. Не наша сфера. Найдут средства связи – попадет в карцер. Персонал тоже предупредили", – отметил министр.

Главное о смертельном ДТП в Харькове

26 октября 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости врезался в Chevrolet. До этого он проигнорировал красный свет.

В результате столкновения погиб водитель Chevrolet. Пассажиры юноши сильно пострадали, в то же время сам виновник аварии обошелся фактически царапинами.

Суд взял подозреваемого под стражу на 60 дней без права внесения залога. Теперь подростку грозит до 8 лет тюрьмы.

Полный текст публикации Маси Найема в фейсбуке:

Дело о ДТП в Харькове.

У нас есть основания полагать, что у подозреваемого Николая есть доступ к телефону и социальным сетям.

Я думаю ни для кого из коллег не секрет, что в СИЗО можно купить телефон. Не тяжело, и не особенно дорого. Сдают в аренду эти телефоны сами задержанные.

Николай находится в помещении Харьковского СИЗО 27.

Надеюсь, администрация СИЗО обратит на это внимание и введет на постоянной основе реальную, а не формальную проверку соблюдения правил нахождения под стражей со стороны подозреваемого. А также его сокамерников.

И хорошо, чтобы это произошло до того, как некоторые действия подозреваемого приведут к проблеме. Дополнительно мы обратимся к администрации и скоро посетим для того, чтобы проконтролировать этот момент.

Потому что простите, но здесь уже не о комфорте для парня.