У нас неплохие перспективы, – Корниенко оценил "Слугу народа" на выборах в Киеве
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что партия имеет неплохие перспективы и может выиграть гонку и за мэрское кресло, и наполнить своими депутатами Киевский городской совет.
Для этой цели "слуги" уже начинают формировать команду и разрабатывать стратегию. Об этом Корниенко рассказал на брифинге после праймериз кандидатов в мэры Киева, сообщает 24 канал.
К теме Проседание есть, катастрофы нет: Разумков объяснил падение рейтинга "Слуги народа"
Корниенко отметил: в партии "Слуга народа" неплохие перспективы и в борьбе за мэрское кресло, и за наполнение городского совета. Для этого будут выбирать, как и на парламентских выборах 2019-го, новых людей.
"Слуга народа" будет вести новых людей, без действующих депутатов Киевсовета и без действующих принципов, которые уже в Киеве немного всех утомили – без этих дерибанов, без этой коррупции, схем, "смотрящих" и так далее,
– сказал Корниенко.
Собрать команду и сформировать предвыборную стратегию, с которой будет идти победительница праймериз Ирина Верещук, будут помогать другие четыре кандидата, участвовавшие в обсуждении.
Кроме того, Корниенко сообщил, что "Слуга народа" активно начинает формировать список партии на выборах в Киевский городской совет. И добавил, что Ирина Верещук "возглавит победное шествие".
Что говорит социология
Согласно данным свежего социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, наибольшую поддержку избирателей в Киеве сейчас имеют 2 партии – "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Именно эти партии получили бы примерно по 20%, если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в ближайшее время.
За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. За партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.
- За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%;
- за партию "Оппозиционных платформа – За жизнь" – соответственно 8% и 11%;
- за ВО "Батькивщина" – соответственно 6% и 8%;
- за партию "Победа Пальчевского" – соответственно 6% и 6%;
- за партию "Сила и честь" – соответственно 5% и 5%;
- за "Партию Шария" – соответственно 3% и 3%;
- за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – соответственно 2% и 2%;
- за партию "Гражданская позиция" – соответственно 2% и 2%;
- за ВО "Свобода" – соответственно 2% и 2%;
- за "Радикальную партию Олега Ляшко" – соответственно 2% и 2%;