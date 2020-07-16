Для этой цели "слуги" уже начинают формировать команду и разрабатывать стратегию. Об этом Корниенко рассказал на брифинге после праймериз кандидатов в мэры Киева, сообщает 24 канал.

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Корниенко отметил: в партии "Слуга народа" неплохие перспективы и в борьбе за мэрское кресло, и за наполнение городского совета. Для этого будут выбирать, как и на парламентских выборах 2019-го, новых людей.

"Слуга народа" будет вести новых людей, без действующих депутатов Киевсовета и без действующих принципов, которые уже в Киеве немного всех утомили – без этих дерибанов, без этой коррупции, схем, "смотрящих" и так далее,

– сказал Корниенко.

Собрать команду и сформировать предвыборную стратегию, с которой будет идти победительница праймериз Ирина Верещук, будут помогать другие четыре кандидата, участвовавшие в обсуждении.

Отметим. 16 июля состоялись праймериз, по которым депутаты от "Слуги народа" выбирали своего единого кандидата на выборах мэра в Киеве. В внутрипартийной гонке приняли участие Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин. В конце концов по трем из трех критериев победила Ирина Верещук.

Кроме того, Корниенко сообщил, что "Слуга народа" активно начинает формировать список партии на выборах в Киевский городской совет. И добавил, что Ирина Верещук "возглавит победное шествие".

Что говорит социология

Согласно данным свежего социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, наибольшую поддержку избирателей в Киеве сейчас имеют 2 партии – "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Именно эти партии получили бы примерно по 20%, если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в ближайшее время.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать. За партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.

За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%;

за партию "Оппозиционных платформа – За жизнь" – соответственно 8% и 11%;

за ВО "Батькивщина" – соответственно 6% и 8%;

за партию "Победа Пальчевского" – соответственно 6% и 6%;

за партию "Сила и честь" – соответственно 5% и 5%;

за "Партию Шария" – соответственно 3% и 3%;

за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – соответственно 2% и 2%;

за партию "Гражданская позиция" – соответственно 2% и 2%;

за ВО "Свобода" – соответственно 2% и 2%;

за "Радикальную партию Олега Ляшко" – соответственно 2% и 2%;

Напоминаем. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут выбирать мэров и депутатов поселковых, городских и областных советов.