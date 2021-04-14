Возле Одесской ОГА во время движения загорелся автомобиль: видео
На проспекте Шевченко в Одессе утром 14 апреля загорелся автомобиль. Это случилось неподалеку от областной администрации и облсовета.
Источник:24 канал
Это случилось примерно в 11:20, за десять минут туда уже прибыли чрезвычайники. Очевидцы опубликовали в сети сразу несколько видео с места происшествия.
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Подробнее о происшествии
Вероятнее всего, автомобиль загорелся во время движения. Он остановился на правой полосе дороги. В результате инцидента никто не пострадал.
Горящий автомобиль на проспекте Шевченко: видео "Думская"
На видеозаписях возле авто ходит человек. Является ли этот мужчина владельцем транспорта – также неизвестно. В ГСЧС Одесской области сообщили, что загорелся автомобиль Toyota Corona.
Авто, которое загорелось возле облсовета в Одессе: видео телеграм-канала "Х*я Одесса"
Огонь уничтожил моторный отсек, салон, лобовое и заднее стекло. Причина возгорания пока устанавливается. К тушению привлекли 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар ликвидировали за 6 минут.
Пожар автомобиля на проспекте Шевченко в Одессе / Фото "Думская"
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