На проспекте Шевченко в Одессе утром 14 апреля загорелся автомобиль. Это случилось неподалеку от областной администрации и облсовета.

Это случилось примерно в 11:20, за десять минут туда уже прибыли чрезвычайники. Очевидцы опубликовали в сети сразу несколько видео с места происшествия.

К теме Под Киевом в новом ЖК сгорели дотла 4 автомобиля, спасатели не могли доехать: видео

Подробнее о происшествии

Вероятнее всего, автомобиль загорелся во время движения. Он остановился на правой полосе дороги. В результате инцидента никто не пострадал.

Горящий автомобиль на проспекте Шевченко: видео "Думская"

На видеозаписях возле авто ходит человек. Является ли этот мужчина владельцем транспорта – также неизвестно. В ГСЧС Одесской области сообщили, что загорелся автомобиль Toyota Corona.

Авто, которое загорелось возле облсовета в Одессе: видео телеграм-канала "Х*я Одесса"

Огонь уничтожил моторный отсек, салон, лобовое и заднее стекло. Причина возгорания пока устанавливается. К тушению привлекли 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар ликвидировали за 6 минут.



Пожар автомобиля на проспекте Шевченко в Одессе / Фото "Думская"

Обратите внимание! На улице 23 августа возле супермаркета "Класс" в Харькове на ходу загорелся автобус. Внутри него были пассажиры. Однако их вовремя вывели, поэтому никто не пострадал. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.