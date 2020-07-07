У партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" амбициозные планы на местные выборы 2020 года. Именно поэтому им выгодно раскачивать языковой вопрос, чтобы консолидировать и мобилизовать свой электорат.

О том, зачем ОПЗЖ дискуссия относительно языкового закона, в эфире 24 канала в программе "Политбюро" рассказали журналист НВ Иван Верстюк и журналистка и радиоведущая Татьяна Даниленко.

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Амбициозные планы ОПЗЖ

По словам Ивана Верстюка, не стоит рассчитывать на то, что вопрос языка или отношение к реинтеграции Донбасса перестанут раскалывать украинское общество в ближайшее время. Это вечные проверенные темы, что подтверждают и соцсети – в частности, последний случай с McDonald's и их меню. Верстюк объяснил, что политтехнологи таких партий как ОПЗЖ не только видят эту реакцию на темы, которые консолидируют или разделяют общество, но и используют ее.

Буквально неделю назад у меня было несколько разговоров с Юрием Бойко – одним из лидеров ОПЗЖ. Он как раз рассказал, что у них очень амбициозные планы на местные выборы. У них стоит задача – взять большинство во всех городских и областных советах Южной и Восточной Украины. На это идут очень существенные ресурсы. Соответственно, в ОПЗЖ понимают, что языковая тема – это то, что возбуждает их электорат,

– сообщил Верстюк.

Он добавил, что языковая тема – это еще и то, что заставляет людей задумываться, почему им нужна ОПЗЖ, Медведчук и эта альтернативная точка зрения, которая больше смотрит назад – в украинское прошлое, во времена Януковича. Для того, чтобы консолидировать этот электорат, который просто не доволен тем, что происходит в Украине, нужны темы, которые служат маркером, которые позволяют этому электорату почувствовать себя другими, почувствовать свою политическую идентичность, – убежден Верстюк.

"И вот эта политтехнологическая идея очень хорошо работает. В то же время противоположная вещь – когда политтехнолог ищет то, что объединяет – это чрезвычайно трудно, потому что украинское общество очень фрагментировано", – подытожил Верстюк.

У ОПЗЖ слишком мало аргументов

Такое же мнение высказала журналистка и радиоведущая Татьяна Даниленко. По ее словам, ОПЗЖ сейчас хватается за любую соломинку, чтобы мобилизовать свой электорат. Кроме того, она добавила, что в конституционном представлении 51 депутата ОПЗЖ говорится, что не просто русский язык притесняют, а сам закон приняли с нарушениями.

Журналистка напомнила, что основная миссия Конституционного суда – определить, соответствует ли закон Конституции, а не решать, был ли закон принят с процедурными нарушениями.

"Поэтому, конечно, это свидетельствует о слабой юридической позиции (позиции ОПЗЖ – 24 канал). Когда идет подкрепление такими аргументами – это значит, что недостаточно других причин. Мол, может там русский и не ущемляется, но закон был принят с нарушениями", – объяснила Даниленко.

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Журналистка отметила, что тему языка будут поднимать до тех пор, пока в парламенте будут существовать пророссийские партии.

"Казалось бы, это уже даже не смешно – поднимать на энном году независимости вопрос языка, и говорить, что русский притесняют. Но эту тему все равно будут поднимать до тех пор, пока у нас будут пророссийские партии в парламенте", – подчеркнула Даниленко.

Что известно о рассмотрении в КСУ закона о языке КСУ 7 июля начал рассмотрение дела о конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Соответствующее представление поступило в суд от 51 нардепа еще в июне 2019 года. Рассмотрение дела состоялось в форме устного производства. В зале присутствовали Вадим Новинский от ОПЗЖ и Александр Долженков из "Оппоблока". Сейчас заседание перенесли на 9 июля.

Что предусматривает закон о языке / Инфографика 24 канала