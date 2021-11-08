По словам адвоката виновника аварии Инны Даниловой, мама парня просто боится приезжать из-за границы, поскольку якобы получает угрозы. В то же время отец не может попасть в СИЗО, потому что невакцинирован.

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Адвокат написала заявление из-за угроз

Инна Данилова заявила, что якобы получает угрозы еще с того момента, когда ее имя назвали в СМИ. Адвокат также рассказала, что сначала ее заявление правоохранители якобы не принимали, однако 5 ноября – все-таки открыли уголовное дело, по которому она проходит как потерпевшая. Данилова жалуется, что охрану ей так и не предоставили.

В то же время мама 16-летнего парня, совершившего смертельное ДТП, также боится из-за угроз возвращаться в Украину. Об этом рассказала адвокат.

Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — отец не вакцинирован. Решение же приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, не представляю. Без отца мы не проведем следственное действие. Поэтому отцу надо сделать ПЦР-тест. Мама не приехала, она боится приезжать. Человек просто шокирован,

– заявила Данилова.

Накануне адвокат потерпевших заявлял, что у виновника аварии принудительно возьмут кровь на анализ.

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