Недавно отреставрированный дом Русовых в Одессе уже начал разрушаться. Одна из скульптур в прямом смысле "потеряла лицо". Открылось халтурное изобретение реставраторов с "новым" подходом к каркасам. Это всколыхнуло сеть волной возмущения и ... одесской иронии.

Говорится о скульптуре ангела, которая украшала фасад исторического здания на улице Садовой. Оказывается, реставраторы схалтурили и вместо каркаса использовали пластиковую бутылку. К теме С кинотеатра в Одессе посыпался кирпич: пострадало несколько автомобилей – фото Кто сообщил о разрушении Сообщил об этом в своем фейсбуке одесский краевед Евгений Сокольский. И поблагодарил за "наводку" Юрия Скорика за видеоэкскурсию элементами отреставрированного дома. Ремонтники решили схалтурить и применить вместо металлического каркаса пластиковую бутылку. Открылись некоторые секреты мастерства,

– констатировал Сокольский. В сети это фото быстро стал популярным и превратилось в мэм. Самые смешные можно просмотреть здесь: Актуально Яркое перерождение: удивительная реконструкция торгового центра в Киеве Что известно о реставрации Первый этап, то есть реконструкцию фасада, завершили в 2019 году. Ее проводила компания "Укрспецпроект". Стоимость работ оценивали в 100 000 000, но потратили 150 000 000 гривен. Должны были восстановить несущие конструкции, крышу и все элементы фасада.

Руководитель компании Елена Сердюк якобы завышала стоимость работ. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство и сообщили руководительнице компании о подозрении. Ей инкриминируют служебный подлог, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Руководительницу компании должны были забрать под стражу, однако с возможностью внесения залога в 300 000 гривен.

На второй этап пока денег нет. Поэтому когда возобновят интерьеры исторического здания пока неизвестно. Сейчас неясно, какими будут внутренние помещения: аутентичными или современными.

Кроме того, в полиции утверждают, что компания нанесла большие убытки – она ​​разрушила многие элементы конструкций. Уничтожены все аутентичные декоративные элементы внутренней отделки помещений - лепнина, мраморные лестницы, металлическая ограда на лестнице.