В США отсрочили релиз фильма, озвученного Алеком Болдуином
Источник:Deadline
В США отложили выпуск документального фильма об окружающей среде, который озвучил актер Алек Болдуин. Он должен был выйти в США уже на этой неделе.
Об этом заявил режиссер документального фильма Энтони Бакстер. Он рассказал, что делает это из уважения ко всем, кто пострадал в этой ужасной истории.
Недавно Жена Алека Болдуина впервые прокомментировала гибель Галины Хатчинс
Фильм отложили на неопределенное время
Алек Болдуин в фильме о водоснабжающем кризисе городка Флинт должен был быть закадровым рассказчиком. "Флинт" планировалось показать в пятницу 29 октября в городах всей Северной Америки. Цифровой выпуск на стриминговых сервисах запланирован на ноябрь через Cargo Film & Releasing. Montrose Pictures and Cargo объявили об отсрочке проката в кинотеатрах.
Из глубокого уважения ко всем, кто пострадал от этой ужасной трагедии, мы считаем, что сейчас не время выпускать "Флинт: Кому можно доверять?".
– сказал Бакстер.
Впрочем, режиссер заверил, что лента не пропадет и ее увидят зрители. Ведь, по его словам, фильм проливает свет на текущее тяжелое положение жителей Флинта из-за водной беды.
Что известно о гибели Галины Хатчинс:
- Трагедия произошла в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Иржа" 22 октября.
- На съемочной площадке актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора родом из Украины Галину Хатчинс, у которой было украинское гражданство.
- 42-летняя женщина получила ранение в грудь и скончалась в больнице. Также пострадал режиссер Джоэл Соуз.
- Болдуин сотрудничает со следствием. Его не задерживали, ведь не предъявляли обвинений.
- Актер отменил все свои проекты, запланированные на ближайшее время.
- Известно, что актер должен был стрелять из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами.
- Револьвер, из которого актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс, якобы проверяла "неопытная" оружейница Анна Гутьеррес-Рид. Раньше на нее уже жаловалась съемочная группа;