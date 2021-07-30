Задержание пьяного водителя в Киеве: в таможенной службе опровергли что женщина жена таможенника

Представители Государственной таможенной службы Украины опровергли информацию о причастности задержанной пьяной за рулем Анны Василенко к службе. Также в ГТС утверждают, будто ее муж Сергей у них не работает.

На официальной странице Государственной таможенной службы в фейсбуке прокомментировали инцидент, который произошел 27 июля в Голосеевском районе Киева. По данным "Киева оперативного", нетрезвым водителем Mazda была претендентка на должность инспектора в киевской таможне.

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Ее муж, по данным СМИ, также якобы занимает должность в этой службе.

В ГТС все опровергают

Впрочем, на сайте электронных деклараций указано, что Анна Владимировна Василенко по состоянию на 2 ноября 2020 года является кандидатом на должность главного государственного инспектора.

Также в ГТС опровергают, что муж нетрезвой женщины-водителя работает у них. Однако по крайней мере 11 марта 2020 года он занимал должность главного государственного инспектора-кинолога. Об этом свидетельствует электронная декларация Сергея Василенко.

Что известно о задержании нетрезвого водителя в Киеве

Женщина, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, демонстративно села за руль при полицейских. Ее за несколько минут остановили.

Она вела себя неадекватно и угрожала правоохранителям. Впоследствии копы надели на нее наручники и отвезли в суд.

На нарушителя составили протокол о хулиганстве и нетрезвом вождении. Как выяснилось, женщину уже дважды признавали виновной в нетрезвом вождении.