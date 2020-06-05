За год люди во всем мире сжигают почти 60 триллионов сигарет, из которых треть окурков они бросают прямо на землю. Большинство курильщиков, считает, что сигареты не содержат пластик, но они ошибаются. Поэтому набирает обороты новый челлендж.

"У вас упало"

Представитель Муниципальной стражи Киева Сергей Бондарь запустил челлендж под названием "У вас упало". Его цель – учить людей, которые бросают окурки в неподходящих местах. Его уже подхватили многие в социальных сетях.

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Задача Сергея помогать полицейским следить за порядком. Этот челлендж – исключительно его инициатива. Но мужчина убежден, что делать замечание – обязанность каждого гражданина.

Когда человек тянется за тобой на светофоре и позволяет выбросить любой мусор – ему следует сделать замечание и помочь стать более культурным, – считает Бондарь.

Реакция водителей

Большинство водителей признают свои ошибки. Однако есть и такие, которые начинают вести себя агрессивно.

"В основном реагируют достаточно нормально и адекватно. Конечно, есть и агрессивные случаи, но часто люди благодарят и говорят, что просто до этого не обращали внимания. Некоторые, разумеется, находят "отмазки": где свалки, а у меня нет пепельницы. Тогда разворачивается конфликт", – рассказал Бондарь.

По мнению водителей, должны помочь такие штрафы, как в Европе. В Украине же штраф за выброшенный мусор всего 51 гривна, но никто не занимается этой практикой.

Подробнее о челлендже и рейде по пробкам – смотрите в видео журналистов 24 канала: