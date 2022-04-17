У военного в Одесской области обнаружили вещество, похожее на каннабис: ему грозит тюрьма

В одном из подразделений ВС Украины в Одесской области органы Военной службы правопорядка обнаружили у военнослужащего вещество, похожее на каннабис. Теперь ему может грозить тюрьма.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции. Против военного возбуждено уголовное производство за незаконное хранение наркотиков.

К теме В Хмельницкой области полицейские задержали организованную россиянином группу наркоторговцев

Согласно статье 307 Уголовного кодекса Украины, незаконное хранение, распространение, приобретение и хранение наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Но заметим, что в соответствии с статьей 62 КУ человек считается невиновным в совершении преступления и не может быть наказан, пока его вину не установят в законном порядке и не будет соответствующего приговора суда.

Настоящая "наркомания" от оккупантов – Кадыровцы показали "отчаянный бой" с пустым домом: смотрите видео



