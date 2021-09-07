У временного мэра Кривого Рога Вилкула провели обыски
7 сентября 2021 , 15:15Читати новину українською
Источник:"Первый городской"
Дома у временного мэра Кривого Рога Юрия Вилкула утром 7 сентября провели обыски. Однако вроде бы ничего незаконного не нашли.
Кроме дома Вилкула, обыскали жилье заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода, а также депутата городского совета Виктории Третьяк.
Ранее Экс-мэр Вилкул возглавил горсовет Кривого Рога вместо погибшего Павлова
Что нашли
Отметили, что ничего незаконного не обнаружили. Изъяли телефоны и компьютеры. Кроме того, хотели провести обыски и по месту жительства 87-летней тещи Константина Павлова Лидии Бишук. Однако ее не было дома, а ломать двери не стали.
В полиции обещают впоследствии прокомментировать обыски.
Что этому предшествовало
- Бывшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольном на Днепропетровщине. Возле него лежало ружье, он имел огнестрельные ранения.
- Тревогу забила жена, она в то время была на море.
- Правоохранители пока имеют 3 версии того, как погиб чиновник. Его могли довести до самоубийства. Однако не исключают версии убийства или неосторожного обращения с оружием.
- Адвокат семьи рассказал, что перед смертью Павлова за его домом якобы следил квадрокоптер. По его словам, политик даже боялся возвращаться домой и подходить к окнам.
- Бывший мэр Юрий Вилкул сел в кресло главы городского совета. Сначала должность должен был занять Александр Котляр, однако он отказался.
- Вилкул возглавляет город временно. Выборы мэра Кривого Рога могут назначить на последнее воскресенье октября или последнее воскресенье марта.