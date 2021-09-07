У временного мэра Кривого Рога Вилкула провели обыски

Дома у временного мэра Кривого Рога Юрия Вилкула утром 7 сентября провели обыски. Однако вроде бы ничего незаконного не нашли.

Кроме дома Вилкула, обыскали жилье заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода, а также депутата городского совета Виктории Третьяк.

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Что нашли

Отметили, что ничего незаконного не обнаружили. Изъяли телефоны и компьютеры. Кроме того, хотели провести обыски и по месту жительства 87-летней тещи Константина Павлова Лидии Бишук. Однако ее не было дома, а ломать двери не стали.

В полиции обещают впоследствии прокомментировать обыски.

Что этому предшествовало