О задержании мужчины сообщили 8 июня. Подозреваемому 36 лет и он является жителем Днепра.

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Поліція Таблетки Заборонені медикаменти Препарати Наркотики
Криминалисты работают с изъятыми препаратами / Фото Нацполиции

Подробнее об этом инциденте

  • Автомобиль "BMW" остановили на улице Байкальской.
  • Это сделали, потому что кто-то сообщил, что там перевозят запрещенные медикаменты.
  • Правоохранители, кроме таблеток, нашли в авто 200 граммов кристаллического йода.
  • Также изъяли 2 стеклянные колбы.
  • Общая стоимость изъятых препаратов на "черном рынке" – 20 тысяч гривен.

Поліція Таблетки Заборонені медикаменти Препарати Наркотики
Йод, который изъяли из автомобиля подозреваемого / Фото Нацполиции

Что грозит подозреваемому

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном производстве, хранении или сбыте наркотических средств или их аналогов. Она предусматривает заключение на срок от 4 до 8 лет.