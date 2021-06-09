О задержании мужчины сообщили 8 июня. Подозреваемому 36 лет и он является жителем Днепра.

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Криминалисты работают с изъятыми препаратами / Фото Нацполиции

Подробнее об этом инциденте

Автомобиль "BMW" остановили на улице Байкальской.

Это сделали, потому что кто-то сообщил, что там перевозят запрещенные медикаменты.

Правоохранители, кроме таблеток, нашли в авто 200 граммов кристаллического йода.

Также изъяли 2 стеклянные колбы.

Общая стоимость изъятых препаратов на "черном рынке" – 20 тысяч гривен.



Йод, который изъяли из автомобиля подозреваемого / Фото Нацполиции

Что грозит подозреваемому

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном производстве, хранении или сбыте наркотических средств или их аналогов. Она предусматривает заключение на срок от 4 до 8 лет.

Обратите внимание! На Ивано-Франковщине задержали группировку, которая изготавливала огромные партии амфетамина. "Товар" продавали через анонимные каналы в телеграмме. Координировал действия злоумышленников мужчина, который уже сидит за решеткой.