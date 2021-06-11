Об этом правоохранители сообщили 10 июня, а обыск состоялся за 2 дня до этого. Подозреваемый – 38-летний житель города Люботин.
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Подробнее об обыске
Этот мужчина ранее уже был судим за похожее нарушение. Он отбыл наказание за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Что нашли в доме:
- 4 пистолета;
- 4 винтовки;
- 3 глушителя;
- карабин;
- самодельный патрон калибра 9 миллиметров;
- более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату;
- 22 магазина к различным видам оружия;
- запалы для гранат;
- кольца взрывателя;
- ударники;
- порох.
Для чего этот боезапас понадобился мужчине – неизвестно. Также не сообщили, как правоохранители узнали про этот склад оружия злоумышленника. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.
Что грозит за такую "коллекцию"
Правоохранители открыли производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Если суд решит, что он виновен, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.