В доме на Харьковщине нашли арсенал: изъяли винтовки и самодельные патроны – фото

У жителя Харьковщины изъяли большой арсенал. У него были ружья, боеприпасы и магазины для различного оружия. Кроме этого, нашли и самодельный боеприпас и ударный порох. Впоследствии оказалось, что злоумышленник уже ранее был в тюрьме.

Об этом правоохранители сообщили 10 июня, а обыск состоялся за 2 дня до этого. Подозреваемый – 38-летний житель города Люботин.

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Подробнее об обыске

Этот мужчина ранее уже был судим за похожее нарушение. Он отбыл наказание за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Что нашли в доме:

4 пистолета;

4 винтовки;

3 глушителя;

карабин;

самодельный патрон калибра 9 миллиметров;

более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату;

22 магазина к различным видам оружия;

запалы для гранат;

кольца взрывателя;

ударники;

порох.

Для чего этот боезапас понадобился мужчине – неизвестно. Также не сообщили, как правоохранители узнали про этот склад оружия злоумышленника. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.

Что грозит за такую "коллекцию"

Правоохранители открыли производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Если суд решит, что он виновен, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.