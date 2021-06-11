В доме на Харьковщине нашли арсенал: изъяли винтовки и самодельные патроны – фото

11 июня 2021 , 11:04
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Источник:

полиция Харьковщины

У жителя Харьковщины изъяли большой арсенал. У него были ружья, боеприпасы и магазины для различного оружия. Кроме этого, нашли и самодельный боеприпас и ударный порох. Впоследствии оказалось, что злоумышленник уже ранее был в тюрьме.

Об этом правоохранители сообщили 10 июня, а обыск состоялся за 2 дня до этого. Подозреваемый – 38-летний житель города Люботин.

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Подробнее об обыске

Этот мужчина ранее уже был судим за похожее нарушение. Он отбыл наказание за незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Что нашли в доме:

  • 4 пистолета;
  • 4 винтовки;
  • 3 глушителя;
  • карабин;
  • самодельный патрон калибра 9 миллиметров;
  • более 80 патронов различного калибра к пистолету и автомату;
  • 22 магазина к различным видам оружия;
  • запалы для гранат;
  • кольца взрывателя;
  • ударники;
  • порох.

Для чего этот боезапас понадобился мужчине – неизвестно. Также не сообщили, как правоохранители узнали про этот склад оружия злоумышленника. Все найденное изъяли и направили на экспертизу.

Что грозит за такую "коллекцию"

Правоохранители открыли производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Если суд решит, что он виновен, мужчине грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения.

Обратите внимание! СБУ в Одесской области 10 июня остановила деятельность преступной группы украинцев и молдаван. У них изъяли 7 гранат, 10 боеприпасов и почти 1200 патронов калибра 5,45.
Автор: Олександр Марчак