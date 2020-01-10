В 2019 году украинцы съели рекордное количество бананов
Украина в 2019 году установила исторический рекорд импорта бананов, закупив около 270-275 тысяч тонн.
Рекордный показатель на 8-9% выше предыдущего, который был в 2018 году, говорится в предварительных оценках аналитиков украинской плодоовощной ассоциации.
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Всего в 2019 году каждый украинец впервые потребил в среднем более 6 килограммов бананов за год. Средний показатель потребления бананов на душу населения вырос на 20-22% по сравнению с 2013 годом.
В среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 гривен, а на яблоко – около 110 гривен.
Почему вырос импорт бананов
Все из-за роста производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утраты контроля над Крымом и Донбассом. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году.
Заметим, что потребление бананов продолжает расти, несмотря на огромную диспропорцию в ценах на банан и яблоко на внутреннем рынке.
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