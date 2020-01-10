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      В 2019 году украинцы съели рекордное количество бананов

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      Украина в 2019 году установила исторический рекорд импорта бананов / pinterest.ru

      Украина в 2019 году установила исторический рекорд импорта бананов, закупив около 270-275 тысяч тонн.

      Рекордный показатель на 8-9% выше предыдущего, который был в 2018 году, говорится в предварительных оценках аналитиков украинской плодоовощной ассоциации.

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      Всего в 2019 году каждый украинец впервые потребил в среднем более 6 килограммов бананов за год. Средний показатель потребления бананов на душу населения вырос на 20-22% по сравнению с 2013 годом.

      В среднем один потребитель в Украине потратил на бананы в 2019 году около 170 гривен, а на яблоко – около 110 гривен.

      Почему вырос импорт бананов

      Все из-за роста производства украинских фруктов и ягод и сокращения численности потребителей после утраты контроля над Крымом и Донбассом. Даже в 2013 и 2014 годах импорт бананов был меньше, чем в 2019 году.

      Заметим, что потребление бананов продолжает расти, несмотря на огромную диспропорцию в ценах на банан и яблоко на внутреннем рынке.

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      агроекспорт
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Деньги Статистика Новости Луганска Новости Донецка Здоровое питание Імпорт Экспорт
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