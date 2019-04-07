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      У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist

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      Потенціал не сховати: чия ж економіка отримає гілку першості?
      Потенціал не сховати: чия ж економіка отримає гілку першості? / PMG.ua

      До 2030 року світова економіка виглядатиме зовсім інакше, ніж сьогодні. Такий прогноз зробив недавно Standard Chartered, багатонаціональний банк зі штаб-квартирою в Лондоні.

      Якщо прогнози експертів виявляться точними, найбільшою економікою 2030 році буде Китай з ВВП в 64,2 трильйона доларів з урахуванням коректування за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Це буде майже на 20 трильйонів доларів більше, ніж в Індії, яка на той час стане другою за величиною економікою, повідомляє Visualcapitalist.

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      Десять найбільших економік світу по ПКС у 2030 році

      Втім, хоч велетенські розміри китайської економіки, безумовно, заслуговують знаку оклику, можливо, більш цікавою подією є підйом ринків, що розвиваються, в цілому.

      Як прогнозується, до 2030 року 7 із 10-ти найбільших економік світу потраплять до цієї категорії:

      Протягом цього періоду часу такі країни як Єгипет, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина і Бразилія демонструватимуть ріст економіки в тризначних цифрах по ПКС.

      Зокрема, економіка Індії підтримуватиметься швидким ростом населення в її містах, які серед урбаністичних районів на планеті є одними з найдинамічніших. Поряд з цим очікується, що економіка Єгипту виросте з 1,2 трильйона доларів до 8,2 трильйона доларів, хоча деякі експерти вважають, що це надто оптимістичний прогноз.

      Нарешті, розвинуті економіки, такі як США, Німеччина та Японія, продовжуватимуть рости, але не так швидко як економіки, що розвиваються. Якщо ці прогнози правильні, економіки Японії та Німеччини завершать список на 9-й і 10-й позиціях відповідно.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Публикации Египет Китай
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      У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
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