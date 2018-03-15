У 44-летней Хайди Клум появился молодой бофрейнд из группы Tokio Hotel, – СМИ

Немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум только полгода назад объявила о разрыве отношений со своим бойфрендом Вито Шнабель. Теперь ее заметили в компании 28-летнего гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Слухи об очередном романе Хайди с мужчиной, младше ее на 16 лет, начали распространяться после их совместного выхода из ресторана Delilah в Нью-Йорке, где проводилась презентация новой коллекции ювелира Лоррейн Шварц. Хотя сам музыкант не присутствовал на события, но во время вечеринки Том вышел к Хайди и провел ее к автомобилю, в котором они отправились в неизвестном направлении.

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Хайди Клум и Том Каулитц

Папарацци удалось сфотографировать знаменитостей, которые вместе выглядели очень красиво. СМИ также предполагают, что, возможно, их связывают не романтические, а рабочие отношения, ведь Том и его брат Билл приняли участие в съемках шоу "Топ-модель по-немецки", ведущей которого является Клум. Но впоследствии, думаем, все станет понятно.