У Ахметова прокомментировали возможную покупку македонского клуба "Вардар"

В пятницу СМИ облетела новость о том, что Ринат Ахметов отправился в Македонию, где пытается договориться с российским олигархом Сергеем Самсоненко о покупке футбольного и гандбольного клубов "Вардар".

При этом сообщалось, что Ахметов самостоятельно отправился в Скопье на переговоры на частном самолете.

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Однако в пресс-службе донецкого "Шахтера", президентом которого является Ринат Ахметов, опровергли эту информацию. В комментарии сайту "Футбол24" заявили, что она не соответствует действительности.

Стоит добавить, что Ринат Ахметов стал президентом "Шахтера" 11 октября 1996 года, после того, как за год до этого – 15 октября 1995 года, в результате взрыва во время футбольного матча между командами "Шахтер" и "Таврия" погиб предыдущий владелец клуба Ахать Брагин.

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