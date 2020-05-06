У активистов есть план действий, если меня попытаются заключить, – Стерненко

Активист Сергей Стерненко считает, что дело против него имеет признаки политического преследования. На случай попытки заключения Стерненко, активисты уже разработали план действий.

Активісти готові звертатись до Європейського суду з прав людини. Про це повідомив сам Стерненко в ефірі Громадського радіо.

До теми Сергієві Стерненку готують підозру: що відомо про активіста

4 травня Сергій Стерненко отримав повістку з СБУ про виклик у провадженні проти себе. Повістку чомусь датували 21 квітня.

Я не вмію подорожувати в часі і не зможу з’явитись 21 квітня, але в повістці не було, для чого мене викликають, що дивно і не було вказано, в якому процесуальному статусі, бо зазвичай вказується. Я думаю, що ця повістка могла бути відправлена для того, щоб у подальшому або спробувати заявити, що я переховуюсь чи не з'являюсь до органу досудового слідства,

– розповів Стерненко.

Він вважає, що слідчі підготували йому повідомлення про підозру. 9 квітня, наголосив активіст, генпрокурорка Ірина Венедіктова зустрічалась з дружиною нападника на Стерненка та його адвокатом. Захисника, наголосив Стерненко, надав Андрій Портнов. З самим Стерненком Венедіктова не бачилась: він подав дві заяви з проханням про зустріч і отримав дві відмови.

Активіст наголошує, що коли Гепрокуратуру очолював Руслан Рябошапка можна було говорити про зрушення у справі Катерини Гандзюк, на відміну від справи Стерненка.

Рябошапка тільки забрав одну справу у поліції, так як у поліції є реальний конфлікт інтересів щодо замаху на мене, але результатів не було, ані при Рябошапці, ані за часів Луценка, ані зараз. На лаві підсудних є тільки виконавець другого замаху, якого я сам затримав,

– сказав Стерненко.

Друзі радять Стерненку шукати політичного притулку за кордоном. Він сам готовий залишатись в Україні.

Що відомо про напади на Стерненка

На Сергія Стерненка нападали тричі. Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року. Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього активіст поранив одного з нападників ножем у живіт. Згодом той помер.

Все відбувалось в Одесі протягом лютого – травня 2018 року. Під час другого нападу Стерненку ззаду стріляли у шию. Під час останнього Організаторів та винних у нападах досі не знайшли. Однак сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Однак сам Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції. Ірина Венедіктова , прийшовши на посаду глави Офісу генпрокурора, за словами її колишнього заступника Віктора Трепака, "виявила величезну зацікавленість до цієї справи". Трепаку вона сказала, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину.

, прийшовши на посаду глави Офісу генпрокурора, за словами її колишнього заступника Віктора Трепака, Трепаку вона сказала, що потрібно негайно повідомити Стерненку про підозру у вчиненні ним злочину. Офіс генпрокурора та СБУ готують активісту підозру . Вона стосується смертельного поранення Стерненком свого нападника.

​Що відомо про Сергія Стерненка?Активісту 25 років, народився він на Одещині. Під час подій Революції Гідності долучився до активістів. Наприкінці 2013 року приєднався до Євромайдану Одеси. На початку лютого 2014 року в Одесі створили обласний осередок "Правого Сектора".



У 2015 році на активіста відкрили справу за підозрою у викраденні людини. Він провів кілька днів у СІЗО. Згодом його відпустили під заставу, гроші на неї дав бізнесмен, ексглава партії "УКРОП" Геннадій Корбан. Потерпілий у справі про викрадення жодного разу не з'явився до суду, тому розгляд справи не завершили.



На початку лютого 2017 року залишив "Правий Сектор". У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі Громадської організації "Небайдужі".