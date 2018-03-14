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У Анджелины Джоли появился новый бойфренд

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У Анджелины Джоли появился новый бойфренд
У Анджелины Джоли появился новый бойфренд / Фото из свободных источников

Голливудская актриса Анджелина Джоли в отличие от экс-супруга Брэда Питта, который на год отказался от интимных отношений, увлеклась новым мужчиной.

Увлечением 42-летней звезды стал 33-летний актер Гаррет Хедлунд, сообщает издание Radar Online.

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По информации издания, пара пока находится на начальной стадии отношений, обменивается электронными письмами и текстовыми сообщениями по несколько раз в день и планирует совместные ужины.

"От обмена электронными письмами дошло до обмена смс по несколько раз в день и планирования встречи за ужином. Гаррет делает все активные шаги", – рассказал источник, близкий к Джоли.

Джоли приятно, что за ней ухаживает такой галантный кавалер, которого она считает "более молодой и горячей" версией Брэда Питта, говорится в издании. Анджелине нравится, что он уделяет знаки внимания, которые ей льстят. Актриса призналась друзьям, что готова к новому роману, который стал бы отличной местью ее бывшему мужу.

Интересно, что одна из первых заметных ролей Хедлунда была в фильме "Троя", где актер сыграл роль Патрокла (собрата Ахиллеса, которого сыграл Питт).

Говорят, что Джоли полюбила молодого актера еще во время съемок фильма "Несломленный", режиссером которого она была.

Стоит добавить, что некоторое время Гаррет встречался с Кирстен Данст, которая сейчас ожидает первенца от актера Джесси Племонса.

Напомним, в сентябре 2016 стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли разводятся. Причиной развода называют роман Питта с французской актрисой Марион Котийяр. Актеры недавно вместе снялись в фильме "Союзники" Роберта Земекиса. Недавно, актер заявил, что на год отказывается от интимных отношений.

Теги: LifeStyle Кино Звездные разводы Анджелина Джоли Голливуд Брэд Питт
Источник: 24 Канал
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