13:48
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый царский зодчий в Крыму. Синяя армия Путина
Вєсті Кремля
19:52, 2 июня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

У Asus появился премиальный ноутбук с сенсорным экраном

74 Читати новину українською
Asus ZenBook Pro 15
Asus ZenBook Pro 15 / theverge.com

Компания Asus убрала сенсорную панель на своем новом премиальном ноутбуке Zenbook Pro. Вместо него гаджет укомплектовали 5,5-дюймовым сенсорным экраном.

Об этом сообщает The Verge.https://www.theverge.com/2018/6/5/17424770/asus-zenbook-pro-screenpad-specs-release-date-price-computex-2018

Таким образом новая технология Asus ScreenPad дает возможность запускать приложения, калькулятор, календарь или цифровую клавиатуру.

Читайте также: Уникальный компьютер-брелок поступил в продажу: сколько стоит новинка

В компании заверили, что это "первый в мире смарт-тачпад", который является своего рода смартфоном, встроенным в ваш ноутбук.

Super IPS + дисплей ScreenPad получил диагональ 5,5 дюйма и разрешение Full HD (1920 x 1080). Гаджет поддерживает распознавание жестов до четырех пальцев одновременно.

В этой серии представлены две модели – Asus ZenBook Pro 15 (модельный номер UX580GE) и ZenBook Pro 14 (модельный номер UX480).

ZenBook Pro 15 оснащен процессором Intel Core i9-8950HK (6 ядер/12 потоков, 2,9/4,8 ГГц), 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4-2666, графическим адаптером Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и терабайтный NVMe-накопителями. В состав устройства также входят динамики, сертифицированные компанией Harman/Kardon.

Эта модель поступит в продажу в середине июля и будет стоить 2299 долларов (59 800 гривен). 14-дюймовый аналог ZenBook Pro 15 появится в продаже в конце года.

Теги: Гаджеты Техно Asus
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
4 июня, 14:17 Как сделать летние кофейные коктейли: легкие освежающие рецепты
361
Siemens холодильники
31 июля, 13:10 Siemens холодильники
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук