У Asus появился премиальный ноутбук с сенсорным экраном

Компания Asus убрала сенсорную панель на своем новом премиальном ноутбуке Zenbook Pro. Вместо него гаджет укомплектовали 5,5-дюймовым сенсорным экраном.

Об этом сообщает The Verge.https://www.theverge.com/2018/6/5/17424770/asus-zenbook-pro-screenpad-specs-release-date-price-computex-2018

Таким образом новая технология Asus ScreenPad дает возможность запускать приложения, калькулятор, календарь или цифровую клавиатуру.

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В компании заверили, что это "первый в мире смарт-тачпад", который является своего рода смартфоном, встроенным в ваш ноутбук.

Super IPS + дисплей ScreenPad получил диагональ 5,5 дюйма и разрешение Full HD (1920 x 1080). Гаджет поддерживает распознавание жестов до четырех пальцев одновременно.

В этой серии представлены две модели – Asus ZenBook Pro 15 (модельный номер UX580GE) и ZenBook Pro 14 (модельный номер UX480).

ZenBook Pro 15 оснащен процессором Intel Core i9-8950HK (6 ядер/12 потоков, 2,9/4,8 ГГц), 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4-2666, графическим адаптером Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и терабайтный NVMe-накопителями. В состав устройства также входят динамики, сертифицированные компанией Harman/Kardon.

Эта модель поступит в продажу в середине июля и будет стоить 2299 долларов (59 800 гривен). 14-дюймовый аналог ZenBook Pro 15 появится в продаже в конце года.