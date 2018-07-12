У Бейонсе разглядели беременный животик под объемным платьем: фото

Грандиозный европейский тур Бейонсе и ее мужа Jay-Z продолжается. Сейчас знаменитая пара находится в Каннах, где их и подловили папарацци.

Для обеда в модном ресторане LA Guerite Бейонсе выбрала роскошное объемное платье, которое скрывало ее фигуру, пишет Daily Mail.

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Такая одежда еще больше подогрела слухи о беременности певицы четвертым ребенком – поклонники сразу обратили внимание на ее округлившийся животик.

Бейонсе снова беременна?

36-летняя Бейонсе была в компании мужа Jay-Z и старшей дочери 6-летней Блю Айви. Звездная пара также воспитывает 1-летних близнецов Руме и Сэра.

Фанаты считают, что Бейонсе ждет четвертого ребенка