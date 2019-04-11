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      У берегов Анталии обнаружили торговое судно, затонувшее более трёх тысяч лет назад

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      Корабль затонул в 1600 году до нашей эры
      Корабль затонул в 1600 году до нашей эры / Скріншот

      Торговое судно, которое перевозило медные слитки общим весом 1,5 тонны, затонуло около 3600 лет назад. Корабль нашли у средиземноморского побережья Турции.

      Судно длиной в 14 метров было обнаружено исследовательской группой археологов из анталийского Средиземноморского университета. Губернатор провинции Анталья Мунир Караоглу назвал находку прорывом в подводной археологии, сообщает издание Anadolu.

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      Обломки корабля датируются специалистами примерно 1600 годом до нашей эры. Это корабль, перевозивший первые промышленные товары в мире,
      – заявил Караоглу.

      По мнению ученых, корабль направлялся на остров Крит в Эгейском море и затонул в результате шторма. Установить возраст затонувшего судна удалось с помощью анализа медных слитков.

      Затонулий корабель, Туреччина, Анталія
      Медные слитки на дне Средиземного моря, которые перевозил затонувший корабль

      Таким образом мы получили нового рекордсмена по возрасту. До этого старейшим найденным затонувшим кораблем считалось судно, обнаруженное на дне Черного моря. 23-метровый корабль принадлежал древним грекам и затонул 2,4 тысячи лет назад.

      Тогда исследователи обнаружили мачты, рули и скамьи для гребцов, которые полностью сохранились на глубине более двух километров благодаря недостатка кислорода.

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      Теги: Водный транспорт Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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