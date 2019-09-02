У берегов Калифорнии в США загорелась прогулочная лодка, есть погибшие: фото, видео
На прогулочном судне у побережья округа Вентура в Южной Калифорнии вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания погибли по меньшей мере 4 человека, еще около 29 пассажиров пропали без вести. Трагедия произошла около 3 ночи (13 часов по Киеву) 2 сентября.
Пожар возник на 75-футовой лодке возле острова Санта-Крус. В это время на борту судна находились 39 человек, которые отправились на дайвинг-экскурсию, пишут американские СМИ.
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Официальные лица округа Вентура сообщили, что в пожаре на лодке погибли 34 человека. Вместе с тем, в береговой охране США этого не подтвердили и добавили, что сейчас продолжается операция по спасению остальных людей, которые пропали.
34 человека считаются пропавшими без вести. Мы все еще надеемся, что кто-то, возможно, подплыл к берегу. Мы должны надеяться, но мы допускаем худший сценарий,
– сказал представитель Пожарного департамента округа Санта-Барбара Майк Элиасон.
Пожар произошел в 145 километрах к западу от Лос Анжелеса / карта, на которой обозначено место трегедии, – BBC
На данный момент известно о 5 спасенных членах экипажа. Местные власти официально подтвердили смерть 4 человек. Судьба остальных пассажиров залишается неизвестной.
Судно продолжает гореть. Причина пожара пока неизвестна. По данным CNN, в момент начала пожара спать в трюме могли более 30 пассажиров. Поэтому они могли оказаться заблокированными на корабле.
Пожар на судне у побережья Южной Калифорнии в США
На судне у Побережья Калифорнии вспыхнул пожар, есть жертвы: видео