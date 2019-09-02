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      У берегов Калифорнии в США загорелась прогулочная лодка, есть погибшие: фото, видео

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      Пожар на корабле в Калифорнии – видео 2 сентября 2019 – погибли более 30 человек
      В США у побережья Калифорнии во время пожара на лодке погибли десятки людей / nbcnews.com

      На прогулочном судне у побережья округа Вентура в Южной Калифорнии вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания погибли по меньшей мере 4 человека, еще около 29 пассажиров пропали без вести. Трагедия произошла около 3 ночи (13 часов по Киеву) 2 сентября.

      Пожар возник на 75-футовой лодке возле острова Санта-Крус. В это время на борту судна находились 39 человек, которые отправились на дайвинг-экскурсию, пишут американские СМИ.

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      Официальные лица округа Вентура сообщили, что в пожаре на лодке погибли 34 человека. Вместе с тем, в береговой охране США этого не подтвердили и добавили, что сейчас продолжается операция по спасению остальных людей, которые пропали.

      34 человека считаются пропавшими без вести. Мы все еще надеемся, что кто-то, возможно, подплыл к берегу. Мы должны надеяться, но мы допускаем худший сценарий,
      – сказал представитель Пожарного департамента округа Санта-Барбара Майк Элиасон.

      пожежа Каліфорнія
      Пожар произошел в 145 километрах к западу от Лос Анжелеса / карта, на которой обозначено место трегедии, – BBC

      На данный момент известно о 5 спасенных членах экипажа. Местные власти официально подтвердили смерть 4 человек. Судьба остальных пассажиров залишается неизвестной.

      Судно продолжает гореть. Причина пожара пока неизвестна. По данным CNN, в момент начала пожара спать в трюме могли более 30 пассажиров. Поэтому они могли оказаться заблокированными на корабле.


      Пожар на судне у побережья Южной Калифорнии в США

      На судне у Побережья Калифорнии вспыхнул пожар, есть жертвы: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости США Жертвы Водный транспорт Пожар
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