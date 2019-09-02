У берегов Калифорнии в США загорелась прогулочная лодка, есть погибшие: фото, видео

На прогулочном судне у побережья округа Вентура в Южной Калифорнии вспыхнул масштабный пожар. В результате возгорания погибли по меньшей мере 4 человека, еще около 29 пассажиров пропали без вести. Трагедия произошла около 3 ночи (13 часов по Киеву) 2 сентября.

Пожар возник на 75-футовой лодке возле острова Санта-Крус. В это время на борту судна находились 39 человек, которые отправились на дайвинг-экскурсию, пишут американские СМИ.

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Официальные лица округа Вентура сообщили, что в пожаре на лодке погибли 34 человека. Вместе с тем, в береговой охране США этого не подтвердили и добавили, что сейчас продолжается операция по спасению остальных людей, которые пропали.

34 человека считаются пропавшими без вести. Мы все еще надеемся, что кто-то, возможно, подплыл к берегу. Мы должны надеяться, но мы допускаем худший сценарий,

– сказал представитель Пожарного департамента округа Санта-Барбара Майк Элиасон.



Пожар произошел в 145 километрах к западу от Лос Анжелеса / карта, на которой обозначено место трегедии, – BBC

На данный момент известно о 5 спасенных членах экипажа. Местные власти официально подтвердили смерть 4 человек. Судьба остальных пассажиров залишается неизвестной.

Судно продолжает гореть. Причина пожара пока неизвестна. По данным CNN, в момент начала пожара спать в трюме могли более 30 пассажиров. Поэтому они могли оказаться заблокированными на корабле.



Пожар на судне у побережья Южной Калифорнии в США

Crews Responding to Fiery Boat Incident Near Santa Cruz Island; Officials Release Conflicting Details on... #Topbuzz https://t.co/Wxd3RcVSl5 — BJ Doucet (@1celticwomyn) September 2, 2019

#BREAKING: “This is very much an active rescue.” 34 people are unaccounted for, and there are multiple fatalities after a massive boat fire off California’s Santa Cruz Island pic.twitter.com/TfBUPEYMQ8 — TODAY (@TODAYshow) September 2, 2019

На судне у Побережья Калифорнии вспыхнул пожар, есть жертвы: видео