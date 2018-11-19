У берегов Одессы потерпел бедствие буксир: на судно поступает вода

Буксир "параллель" потерпел крушение в 37 километрах от Одессы. Судно подало сигнал о помощи утром 19 ноября.

Об этом информирует издание Depo Одесса.

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На борту украинского буксира "Параллель" находились 6 членов экипажа, они нуждались в помощи. От них одесским спасателям поступил сигнал "SOS." Известно, что в машинное отделение судна поступает вода.

На спасение буксира спасатели отправили два буксиры и спасательные катера Государственного морского спасательного центра. Кроме этого, в готовность привели авиацию ГСЧС.

Позже стало известно о том, что экипаж удалось эвакуировать из "Параллели". Членов команды отправили на берег.

"Экипаж обнаружил повреждение корпуса, в результате чего, в моторный отсек начала заливаться забортная вода. Экипаж потерпевшего буксира подобрало судно заграничного следования, которое в том районе пережидало шторм. Тем временем катер морской охраны добрался к району и принял на борт членов экипажа потерпевшего буксира. Всех их спасли, и наш катер сейчас направляется в порт Очакова", - рассказал в комментарии 5 каналу спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Сейчас потерпевшее крушение судно находится на плаву, возле него дежурит спасательный катер. Владелец "Параллели" пока решает вопрос относительно дальнейших действий.