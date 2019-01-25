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      У бизнеса, по факту, забирают деньги на нужды УЗ, – глава Ассоциации собственников вагонов

      18 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / biz.nv.ua

      У бизнеса, по факту, забирают деньги на нужды "Укрзализныци".

      Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал председатель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

      "У бизнеса, по факту, забирают деньги на нужды "Укрзализныци". Нам очень часто рассказывают о том, что повышение необходимо для того, чтобы компенсировать убытки "Укрзализныци" в пассажирском направлении, которое несет порядка 10 миллиардов гривен убытков для госмонополии. Ну, тогда давайте будем говорить откровенно о том, что каждая поездка каждого рядового украинца на железной дороге не спонсируется правительством Украины, а неким грузоотправителем грузовым, который платит больше для того, чтобы мы ездили дешевле, мы ездили с какой-то компенсацией и так далее", – сказал он.

      По мнению Криворучко, если УЗ не может снизить тарифы на пассажирские перевозки, она должна выводить какие-то функции в аутсорсинг.

      "Если она понимает, что перевозки пассажиров на этом участке убыточные, пусть прорабатывает вопрос передачи этого направления, например, в какие-то частные руки, в которых это направление сможет зарабатывать деньги. Я не говорю о железнодорожном сегменте, пусть это будет автотранспорт. Есть участки, на которых автотранспорт вполне конкурирует по цене, как вы правильно говорите, с железной дорогой", – добавил он.

      Теги: Деньги Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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