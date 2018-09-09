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У Бруклина Бекхэма появилась новая "девушка": фото

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Бруклин Бекхэм
Бруклин Бекхэм / Instagram / @brooklynbeckham

19-летний британец Бруклин Бекхэм после отношений с актрисой Хлоей Морец больше не появлялся на публике в компании девушек. Однако его звездная мамочка Виктория Бекхэм, похоже, решила исправить эту ситуацию.

Британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls опубликовала в Instagram-Stories миловидный снимок с двумя щенками – Фигой и Оливией. Они и стали новыми членами большой семьи Бекхэмов, а особенно – старшего сына Бруклина.

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"Новая девушка в жизни Бруклина", – подписала фото Виктория Бехкем в своей заметке.


Пост Виктории Бэкхем в Instagram-Stories

Фото, где счастливый парень обнимает одного из щенков, уже собрало более полмиллиона лайков и комментариев. А комментаторы выразили надежду, что в отношениях с Фигой Бруклин будет менее легкомысленным, чем с девушками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений bb (@brooklynbeckham)

 

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

Теги: мир животных Виктория Бекхэм LifeStyle
Источник: 24 Канал
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